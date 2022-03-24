Розкішний годинник майже 600 тисяч песо з Алехандро Шпейцером позував з Ікером Касільясом

Алехандро Шпейцер почав свою акторську кар'єру в дуже молодому віці на Televisa, коли робив мильні опери, такі як Райіто де Лузабо Емі дівчина з синім рюкзаком. Однакз роками його кар'єра піднялася до такого рівня, що він зробив міжнародний стрибок і в даний час потирає плечі великіміжнародні знаменитості.

З цього приводу мексиканець поїхав до Риму, Італія, оскільки він є послом бренду Bvlgari , і під час святкування десятої річниці колекції Octo він познайомився з відомими знаменитостями, такими як колишній футболіст Ікер Касільяс, Емілі в Парижі актор Люсьєн Лавіскаунт, серед інших.

Саме через свій Instagram Speitzer здивував своїх послідовників, не тільки позувавшись з іспанським воротарем, але і його розкішний наряд залишив не одного користувача Інтернету з відкритими ротами.

Мексиканець позував з Ікером Касільясом (Фото: Instagram @alejandrospeitzer)

У серії фотографій, якими поділився головний герой Оскуро Десео, його можна побачити в темно-морському костюмі боса , білу сорочку, взуття Маноло Бланік та прості штани.

Незважаючи на елегантність ансамблю, годинник Bvlgari моделі Octo Finissimo Skeleton був тим, хто повністю вкрав увагу, оскільки його деталі з архітектурною елегантністю змусили Олександра виділитися.

Слід зазначити, що ця штука коштує приблизно 569 тисяч 607 песо, це обмежене видання, тому на складі є лише 180, і він виготовлений з чорного керамічного матеріалу. Крім того, він вимірює діаметр 40 міліметрів, а форма корпусу восьмикутна. Однією з основних моментів цього годинника є те, що він дозволяє бачити внутрішні роботи, водостійкий до 30 метрів і має ажурні лічильники з червоним контуром.

Годинник обмежений тираж (Фото: Instagram @Bulgari)

Але це не те, де закінчився наряд Speitzer, як він позував з іншими аксесуарами. У спільній публікації ви можете побачити актора з кільцем також від Bvlgari моделі B.zero1 , яка коштує 41 тисяча 100 песо.

Ця коштовність має дві смуги рожевого золота 18K з матовою чорною керамікою, а дизайн натхненний римським Колізеєм. Він класифікується як унісекс твір, який прагне перевернути конвенції та жанри.

Перед зображеннями користувачі не змусили себе довго реагувати і надсилали мексиканці всілякі повідомлення про підтримку.

Кільце можна отримати в інтернет-магазині (Фото: Instagram @Bulgari)

«Як варварський», «ми можемо померти в мирі», «як красиво», «Я люблю тебе», були деякими згадками, які він отримав.

Варто пам'ятати, що в 2021 році Алехандро Шпейцер приєднався досписку найкрасивіших знаменитостей у всьому світі. Актора прирівняли до таких зірок, як Гаррі Стайлз, Генрі Кейвіль і Тімоте Шаламет. Цьогороку Speitzer був єдиним мексиканським представником у 100 найгарніших облич.

Топ організував журнал TC Candler . Посади присуджуються згідно з громадським голосуванням, крім того, були перекапітульовані дані інших ЗМІ. Модель також була поміщена на 79-у позицію, побивши таких особистостей, як Кріштіану Роналду, Зак Ефрон, Маріо Касас та музикант Пабло Альборан.

Список оприлюднений через YouTube канал журналу. Окрім згадки про їх кількість у відомому топі, він також виділявся, якби їх розглядали в попередніх виданнях, Speitzer з'являвся два роки поспіль.

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