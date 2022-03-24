Тесла стикається з відхиленням перед партією відкриття гігафавторного

(Bloomberg) - Tesla Inc. стикається з опозицією громад та екологічних груп щодо свого плану прийняти партію для 15 000 людей, щоб відзначити відкриття своєї гігафакури в Остіні.

Компаніяпланує запропонувати екскурсії по об'єкту 74 гектар, їжу та два етапи з живою музикою на заході лише для запрошень 7 квітня, згідно з планами, представленими в графство Тревіс, який охоплює Остін. Чиновники отримали схвалення у вівторок навіть після заслуховування свідчень деяких небайдужих сусідів.

ПолДіФіоре, представник охорони річки Колорадо і Остін на основі екологічної справедливості групи PODER, привів шум, заблоковані дороги, будівельний пил і забруднення води як проблеми.

«Це урочисте відкриття не є заміною реальної прихильності громаді», - сказав ДіФіоре. «Я закликаю вас розглянути можливість відмови від цього дозволу та змусити Тесла затримати своє святкування, поки вони не почнуть ставитися до громади округу Східний Тревіс не тільки як робоча сила для Ілона Маска, але як сусіди та партнери».

Маск, генеральний директор Tesla, має кілька операцій у державі Lone Star, нещодавно переїхав туди і переїхав штаб-квартиру Тесли до Остіна минулого року. У Браунсвіллі його компанія SpaceX допомогла бадьорити місцеву економіку, але це також викликало опір у деяких жителів, які обурюються припливом багатства та зростанням цін на нерухомість, які він приніс із собою.

Теслане відповів на повідомлення, яке шукає коментар.

Увівторок компанія організувала урочисте відкриття своєї першої європейської фабрики, розташованої на околиці Берліна. Поліція зняла принаймні одного протестуючого, який перекривав дорогу під час демонстрації проти впливу на навколишнє середовище заводу.

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