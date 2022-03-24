Фондові ринки Південно-Східної Азії закриваються зі збільшенням, за винятком Хошиміну

Бангкок, 24 мар Фондові біржі Південно-Східної Азії завершили сесії в четвер з прибутком, за винятком в'єтнамського паркету в Хошиміні, який закрився червоним кольором. У Сінгапурі Місто-державна фондова біржа набрала 35,44 пункту, що на 1,05 відсотка більше, а композитний показник Straits Times становив 3 399,70 одиниць. Паркет в Джакарті виріс на 53,57 в цілому, 0,77 відсотка, а індекс JCI склав 7,049,68 одиниць. У Малайзії площа Куала-Лумпура збільшилася на 1,09 пункту, 0,07 відсотка, а селективний KLCI завершив день з 1 598,97 одиниць. Паркет Бангкока піднявся на 3,73 пункту, що залишило майже рівним селективний SET закритим 1,012.34 одиницями. На Філіппінам Манілиська фондова біржа збільшилася 73,18 пункту, 1,04 відсотка, а композитний індекс PSEI становив 7082,61 пункту. У В'єтнамі індекс VN фондової біржі Хошимін (колишній Сайгон) закрився на 1,498,26 пункту після падіння 4,08 одиниць або 0,27 відсотка.