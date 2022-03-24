Вторгнення Росії в Україну LIVE: лідери НАТО збираються в Брюсселі

Turkey's President Recep Tayyip Erdogan, Britain's Prime Minister Boris Johnson, US President Joe Biden, NATO Secretary General Jens Stoltenberg, Belgium's Prime Minister Alexander De Croo and leaders of the US-led military alliance pose for a family photo at NATO Headquarters in Brussels, Belgium, March 24, 2022. Brendan Smialowski/ Pool via REUTERS

Це перший місяць з початку нападів Росії на Україну без будь-яких доказів регресу в претензіях Володимира Путіна .

СполученіШтати, Європейський Союз та їхні союзники G7 і НАТО сьогодні зустрічаються з наміром координувати нові санкції проти Москви. Нацьому саміті союзники сподіваються на подальшу підтримку України, включаючи надання обладнання для захисту від потенційних хімічних, біологічних або навіть ядерних загроз.

Президент України Володимир Зеленський, чия країна не є членом альянсу, закликає до більш досконалого озброєння та більшого втручання у відео-виступ перед лідерами, оскільки прагне Заходу дати більш жорстку відповідь.

Далі, хвилина за хвилиною російського вторгнення: (український час, GMT+2):

Четвер, 24 березня:

12:00: У Брюсселі розпочалася зустріч лідерів НАТО . ПрезидентСША Джо Байдента інші світові лідери починають перше з тріо самітів, орієнтованих на тиск на Росію для припинення війни в Україні. У європейській дипломатичній столиці проходить надзвичайний саміт НАТО, а також зустріч лідерів Групи сімки та ще одного з 27 лідерів Європейського Союзу . Байден візьме участь о третій годині.

Байден та інші лідери розпочали день з групової фотографії перед зустріччю, яка, як очікується, триватиме кілька годин.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розпочався саміт, зазначивши, що Альянс має намір продовжувати посилювати тиск на Росію.

«Ми налаштовані продовжувати накладати витрати на Росію, щоб покласти край цій жорстокій війні», - сказав він. Але альянс відкинув благання Києва ввести зону безпольотів, щоб допомогти зупинити напад Росії, боячись бути втягнутим у «повноцінний» конфлікт з Москвою. «Ми несемо відповідальність за те, щоб цей конфлікт не переросли за межі України, що спричинить ще більше страждань, ще більше смерті, ще більше руйнувань», - сказав Столтенберг.

11:50: Сполучене Королівство санкціонувало 65 російських та білоруських компаній та особи для вторгнення в Україну . Уряд Бориса Джонсона оголосив, що його останній замороження активів націлений на 33 фізичні та 26 суб'єктів , а також шість інших суб'єктів, пов'язаних з білоруським режимом.

Серед санкціонованих суб'єктів - РЖД, оборонна компанія Кронштадт , головний російський виробник безпілотників і група Вагнера , російська найманська організація, нібито звинувачена в вбивстві президента Зеленського. Щешість банків, серед якихАльфа-Банк, співзасновниками якого сталираніше санкціоновані олігархиМихайло Фрідман,Петро Авенінімецький хан. Найбільший виробник алмазів у світі, Alrosa, також санкціонований.

Серед особистостей - засновник Тінькофф Банку Олег Тиньков; глава першого російського банку «Сбербанк» Герман Греф; і Поліна Ковальова, дочка передбачуваної коханки міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. [Більше на цю тему: Документальний фільм, який розкрив подвійне життя Лаврова: гламурна сім'я, що живе в Лондон з розкішшю гідний олігархів росіян].

Минулого тижня британський уряд вже продовжив санкції проти Росії, досягнувши 935 фізичних осіб та 70 компаній. Він також ввів каральні тарифи на такі продукти, як горілка і заборона на експорт предметів розкоші.

10:30: Більшеполовини всіх дітей в Україні були переміщені зі своїх будинків, оскільки Росія розпочала своє масштабне вторгнення 24 лютого, повідомила Організація Об'єднаних Націй. «Місяць війни в Україні призвів до витіснення 4,3 млн дітей, більше половини оцінених в країні 7,5 млн дитячого населення», - йдеться в заяві Дитячого агентства ООН Юнісеф, додавши, що 1,8 мільйона дітей втекли з країни як біженців і 2,5 мільйона були зараз переміщені в межах України.

Діти грають перед пошкодженою будівлею під час бойових дій у Маріуполі, Україна, 23 березня 2022 року. (REUTERS/Олександр Єрмоченко)

9:30: Щонайменшечетверо людей загинули, у тому числі двоє дітей, ще шестеро отримали поранення в результаті нападу Росії на місто Рубіне під Луганськом на сході України, повідомив у четвер губернатор області Сергій Гайдай.

Губернатор додав, що баланс жертв ризикує «значно збільшити» і запевнив, що «російська авіація почала скидати фосфорні бомби на Рубіне».

«Росіяни гинуть, вони не здатні рухатися вперед, тому почали використовувати важку зброю», - сказав Гайдай.

Московські війська також запустили бомбардування в Лисичанську і Новодружеську, двох містах, розташованих в 80 км на північний захід від Луганська, зазначає губернатор, не надаючи жодних деталей.

9:00: Президент України Володимир Зеленський через відео свого телеграм-аккаунта, виданого сьогодні вранці,закликав до єдності Європи та світу проти війни Росії та продемонструвати, щоб Москва прагнула до миру.

«Минув місяць з того часу, як Росія вторгнулася в Україну. Його початковий план вторгнутися в нас не вдалося. Мивитримали в шість разів довше, ніж планував ворог, ніж російське командування повідомило російському президентові», - сказав український лідер через місяць після початку російського вторгнення в телеграм-відео, з вулиці, одягнувши звичну оливково-зелену куртку, а іноді розмовляючи англійською.

«Ми відбудуватимемо кожне місто, яке героїчно чинить опір. Ми притягнемо окупантів до відповідальності за кожен злочин», - сказав президент України.

7:45: Мер Мелітополя Іван Федоровзасудив, що російські війська створили військову базу біля аеродрому міста , звідки пускають ракети в інші регіони України.

«Ці ракети будуть знищені, тому мирні жителі Мелітополя є живим щитом російської армії. Кожен день російські окупанти залякують жителів: викрадають активістів, проводять обшуки в приватних будинках і грабують бізнесменів», - заявив чиновник у своєму офіційному профілі у Facebook.

Федоров підкреслив, що місто знаходиться на межі «гуманітарної катастрофи». В рамках зіткнень інформаційне агентство « Укрінформ » повідомило в середу, що російська армія увірвалася в будинок журналістки Світлани Залізєцької, яка живе в місті, і взяла в заручники свого 75-річного батька.

Мирні жителі зазнають наслідків нападів Росії на Україну

Фактично президент Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко через свої соціальні мережі засудив, що російські війська закликали журналістку «шантажувати її свободою батька заручником». «Російські окупанти намагаються замовкнути Світлану Залізецьку», - сказав він.

6:30: Міністр закордонних справ УкраїниДімітро Кулеба попередив білоруську сторону, що якщо її Збройні Сили увійдуть до української території і почнуться бойові дії, вонибудуть знищені «нещадно», як російські війська.

«Ми дуже просто і чітко повідомили білоруській стороні, що якщо її збройні сили увійдуть на територію України і почнуть тут військові дії, вони будуть безжально знищені, так само, як і російська армія буде знищена», - заявив Кулеба в заявах на українському телебаченні, зібраних Укрінформу агентство.

Кулеба заявив, що «останнє, що має зацікавити білорусів, це те, що їхні діти, брати і чоловіки гинуть тут через якихось абсурдних ідей Путіна і Лукашенка». Вінтакож додав, що білоруські війська не готові до боротьби.

Кулеба додав, що, за деякими даними, білоруська армія «не хоче і не готова боротися з Україною».

Україна попередила Білорусь, що якщо її Збройні Сили увійдуть на територію, вони будуть знищені «без милосердя»

5:30: Мер Мелітополя Іван Федоровзасудив, що російські війська створили військову базу біля міського військового аеродрому , з якого запускають ракети в інші міста України.

«Ці ракети будуть знищені, тому мирні жителі Мелітополя є живим щитом російської армії. Кожен день російські окупанти залякують жителів: викрадають активістів, проводять обшуки в приватних будинках і грабують бізнесменів», - заявив чиновник у своєму офіційному профілі у Facebook.

Федоров підкреслив, що місто знаходиться на межі «гуманітарної катастрофи». В рамках зіткнень інформаційне агентство « Укрінформ » повідомило в середу, що російська армія увірвалася в будинок журналістки Світлани Залізєцької, яка живе в місті, і взяла в заручники свого 75-річного батька.

Згідно з останнім звітом Генерального штабу Збройних Сил України у Facebook, «російські окупанти» не припиняли спроби відновити наступальні операції по захопленню Києва, Чернігова, Сум, Харкова та Маріуполя.

5:00: Прем'єр-міністр АвстраліїСкотт Моррісон висловив у четвер стурбованість можливою відвідуваністю президента Росії Володимира Путіна на наступному саміті G20 , який відбудеться в Індонезії наступного листопада, через вторгнення Москви в Україну.

«Ідея сидіти за столом з Володимиром Путіним... полягає в тому, щоб переборщити», - сказав Моррісон журналістам у Мельбурні, зазначивши, що США зробили висновок про те, що Росія скоїла військові злочини в Україні під час свого «насильницького» і «агресивного» вторгнення, що порушує «міжнародне верховенство права».

4:00: ЮНІСЕФ Іспаніяпопередила про підвищений ризик торгівлі людьми та експлуатації, з якими стикаються діти, які рятуються від війни в Україні, та привів низку рекомендацій щодо запобігання виникненню цих ситуацій та забезпечення правильного прийняття рішення для неповнолітніх.

«Війна в Україні розв'язала хвилю солідарності в Європі, також в Іспанії. Тисячідобровольців переїхали до кордонів, і багато сімей пропонують взяти дітей та сімей з України, що нас глибоко рухає», - пояснив президент Іспанії ЮНІСЕФ Густаво Суарес Пертьєрра.

Він підкреслив, що всі ці пропозиції та ця допомога повинні бути «направлені організовано та злагоджено». «Ми можемо поставити під загрозу найбільш вразливі та постраждалі люди, які постраждали від цієї війни: діти, які приїжджають з України», - сказав він.

Кількість українських біженців у Європі зростає

3:00: Нижня палата польського парламенту Сейм прийняла цієї середирезолюцію, яка засуджує Росію за нібито військові злочини, вчинені російськими військами в Україні, в якій президент Росії Володимир Путін несе відповідальність за те, що він є головним водієм.

«Загальнодоступні докази виправдовують те, що Володимир Путін вже визнаний Сеймом Республіки Польща і міжнародним співтовариством військовим злочинцем», - йдеться у заяві польських депутатів.

У зв'язку з цим вони «сильно» засуджували «тривалі акти насильства», а також «воєнні злочини, злочини проти людяності, акти геноциду, систематичні порушення прав людини та інші порушення» , вчинені в Україні російськими військами.

2:30: Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) попередило, що пожежна частина міста Чорнобиль погасила чотири лісові пожежі і що досі відбуваються активні спалахи біля атомної станції в рамках російського вторгнення в Україну.

«Регулятор поінформував МАГАТЕ минулого тижня, що уважно стежить за ситуацією в Зоні відчуження атомної електростанції напередодні щорічного «пожежного сезону», коли в цьому районі часто трапляються стихійні пожежі», - йдеться в повідомленні його генеральний директор Рафаель Гроссі.

Щодо можливої угоди про дозвіл МАГАТЕ надавати технічну допомогу на атомних об'єктах України, Гроссі зазначив, що готовий «негайно» піти в країну, щоб закрити її, додавши, що «позитивного результату» щодо поточних переговорів немає.

1:40: МЗС РФ визнало цієї середи, що уряд стикається з труднощами у фінансуванні своїх посольств за кордоном.

Заступник міністра закордонних справ Євген Іванов зазначив, що ці проблеми пов'язані з акумуляторами санкцій, які наклали на Москву різні країни міжнародного співтовариства, включаючи США, Європейський Союз, Японію, Канаду чи Великобританію.

01:00: Уряд США підтвердив цієї середи, щойого посольство в Москві отримало список дипломатів, оголошених Міністерством закордонних справ Росії небажаними особами .

«Це останній марний і непродуктивний крок Росії в наших двосторонніх відносинах», - нарікав у заяві речник Держдепу.

Росія оголосила американських дипломатів нещасними людьми в Морку

00:55: Російське космічне агентство (Роскосмос) повідомило в середу, що бажає вимагати від своїх міжнародних партнерів виплатити її в рублях, після того, як президент Росії Володимир Путін оголосив аналогічний захід для газу, що постачається в Європу.

00:40: Президент України ВолодимирЗеленський закликав громадян усього світу вийти на вулиці, щоб протестувати проти вторгнення Росії в свою країну.

«Приходьте з українськими символами, щоб підтримати Україну, підтримати свободу, підтримати життя», - сказав Зеленський в англійському відео. «Приходьте на свої площі, на вулиці, станьте видимими і почутими».

00:15: Великобританія поставить Україні 6 тисяч додаткових ракет, тим самим подвоївши поставки оборонної зброї в країну з моменту вторгнення Росії, заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон у середу, напередодні двох самітів НАТО і Великої сімої.

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