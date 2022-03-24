Росія: Болгарія повинна платити за газ в рублях, але ми знаємо сербський концерн

Москва, 24 березня Кремль в п'ятницю повторив, що країни «недружні» з Москвою, такими як Болгарія, повинні будуть платити за поставки газу в рублях, обіцяючи при цьому звернутися до «побоювань Сербії» з цього питання. «Болгарія зробила ворожі кроки по відношенню до нас. Тому доведеться (платити) в рублях. Однак це не стосується Сербії. Це проблема, яку ми збираємося вирішити», - заявив речник Кремля Дмитро Пєсков на своїй щоденній телефонній прес-конференції. Заяви Кремля надходять після того, як президент Сербії Александар Вучич заявив, що рішення Москви про необхідність оплати газу в рублях створить багато проблем для його країни, яка отримує російське паливо через болгарську територію. Кремль визнав, що це «проблемна» ситуація, але пообіцяв вирішити її на «пріоритетних» засадах. Вучич відвідав Москву в листопаді минулого року, щоб зустрітися зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, який заявив, що для Белграда «питання постачання газу є дуже важливим». За перші 11 місяців 2021 року російський газовий гігант «Газпром» закачав в Сербію на 57% більше газу, ніж у 2020 році. Путін вчора заявив, що Москва відмовиться від сплати російського газу в іноземній валюті, включаючи долар і євро, і що вона буде стягувати поставки в «недружні» країни, в тому числі і Європейського Союзу (ЄС), тільки в рублях. «Я вирішив якомога швидше здійснити низку заходів щодо перерахування платежів за наш природний газ так званими недружніми країнами в рублі», - сказав він на зустрічі з членами російського уряду. Російський уряд прийняв на 8-му список недружніх країн і територій, куди входять США. США та Канада, всі країни-члени ЄС, Великобританія, Україна, Чорногорія, Швейцарія, Албанія, Андорра, Ісландія, Ліхтенштейн, Монако, Норвегія, Сан-Марино, Північна Македонія, Японія, Південна Корея, Австралія, Мікронезія, Нова Зеландія, Сінгапур та Тайвань. На російський газ припадає 40% споживання в ЄС. Скорочення імпорту російського газу особливо актуальне для країн центральної та південно-східної Європи, оскільки вони є одними з найбільш залежних від Москви для забезпечення своїх енергетичних потреб і, отже, серед тих, хто найбільше піддається можливому скороченню поставок. У повідомленні, щоб заспокоїти ті та інші країни, Путін запевнив, що Росія продовжить поставляти їм газ відповідно до обсягів і цінами, передбаченими в діючих контрактах. НАЧАЛЬНИК мос/jac