Доходи від товарів і послуг знизилися на 2% за місячною ставкою: Inegi

MEX5367. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 19/02/2021.- La ciudadana Sandra Cerón lleva un cilindro de oxígeno hacia una estación de recarga el 19 de febrero de 2021, en Ciudad de México (México). Ciudad de México se ha colocado como el principal foco rojo de la epidemia en el país con los 533.825 contagios acumulados y las 33.382 muertes registradas hasta el viernes con un complicado factor de riesgo: la alta densidad de población que complica el control de los contagios. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Цього четверга Національний інститут статистики та географії (Інегі) оприлюднив результати опитування щомісячних послуг (EMS), результати якого виявили, що загальний реальний дохід від постачання товарів і послуг від приватних нефінансових послуг зареєстрований на 2% зниження за ставкою щомісяця.

Інегі пояснив, що в січні минулого року за місячною ставкою реальна загальна винагорода збільшилася на 1,5 відсотка, загальна кількість працівників зайнятих 1 відсотка, а загальні витрати на споживання товарів і послуг знизилися на 1,6 відсотка

В рамках звіту Національний інститут статистики і географії уточнив, що протягом першого місяця року і за річним курсом сукупний показник загального реального доходу від постачання товарів і послуг виріс на 6,8%, що від загальних витрат на споживання товарів і послуг виріс на 5,1%, Індекс загальної оплати праці збільшено на 5,1%, загальний індекс оплати праці зменшився на 19відсотків, тоді як загальний показник зайнятого персоналу знизився на 14,5%, при сезонно скоригованих показниках.

Менеджери INEGI можуть підтримувати зарплату на 40 відсотків вище, ніж заробляє Президент Республіки (Фото: Cuartoscuro)

У той час як в сезонно скоригованих цифрахІнегі повідомив, що в січні 2022 року і порівняно з груднем 2021 року загальні реальні доходи від постачання товарів і послуг від приватних нефінансових послуг знизилися на 2%, реальна загальна винагорода зросла на 1,5%, загальний обсяг зайнятого персоналу збільшився на 1% і Загальні витрати на споживання товарів і послуг знизилися на 1,6%.

Секторамиприватних нефінансових послуг , які зросли в загальному обсязі доходів у січні 2022 року , були: Транспорт, пошта та зберігання (2,4% порівняно з груднем 2021 року та 25,5% порівняно з січнем 2021 року); послуги охорони здоров'я та соціальної допомоги (1,8% порівняно з попереднім місяцем, тоді як це було зниження на 3,2% порівняно з січнем 2021 року); освітні послуги (1,6% порівняно з попереднім місяцем та варіація на 14,4% порівняно з аналогічним місяцем 2021 року).

На відміну від цього, секторами нефінансових приватних послуг, які мали найнижчий ріст загального обсягу доходів у січні 2022 року, були: професійні, науково-технічні послуги , які мали варіацію на -7,1% порівняно з попереднім місяцем та зменшення на -1,2% порівняно з січнем 2021 року).

Згідно з опитуванням щомісячних послуг (EMS), проведеного INEGI, загальні реальні доходи від постачання товарів і послуг приватних нефінансових послуг знизилися на 2% за щомісячною ставкою (Графік: Інегі)

Ще однією приватною нефінансовою послугою, яка вплинула на її загальний дохід, була послуга з нерухомості та оренда рухомого та нематеріального майна, яка впала на -4,0% порівняно з попереднім місяцем, але варіація на 12,3% порівняно з січнем 2021 року.

З іншого боку, цього четверга Інегі оголосив Національний індекс споживчих цін (INPC), який продовжує свою тенденцію до зростання.

Він пояснив, що в першій половині березня 2022 року загальна інфляція зросла на 0,48% в порівнянні з попередніми двомісячними, тому річний показник становив 7,29%.

Він пояснив, що ціни на сільськогосподарську продукцію зросли на 0,24%, ціни на енергоносії та тарифи, дозволені урядомна 1,35% за два тижні.

Фото: REUTERS/Луїс Кортес/Архів

Загальне зростання цін склало 0,48% в порівнянні з останньою половиною лютого, зростання менше ніж на 0,52% прогнозували деякі аналітики.

Базова інфляція, яка виключає ціни на найбільш волатильні продукти, зростала на 0,35% щотижня та на 6,68% щорічно. Це збільшення також трохи нижче того, що очікується ринком.

Однак ціни продовжують зростати більш високими темпами, ніж середні за останні 10 років.

Продуктами, які мали незначне зростання їх цін, були вітчизняний газ LP, низькооктановий бензин, електроенергія, повітряний транспорт , тоді як в їжі спостерігалася висхідна варіація тортильї, яєць, цибулі, авокадо , а також ресторанів.

На відміну від цього, такі продукти, як лимон, курка, картопля і чайот , мали трохи низькі ціни.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: