Профіль 4 етапу Vuelta a Catalunya 2022, ключовий день для Nairo та Higuita

4 етап іспанських змагань стане найважливішим днем для досягнення позиції в загальному заліку, дистанціюючись прямих суперників наскільки це можливо. Це буде те, що доведеться зробити двом колумбійцям, якщо вони захочуть завоювати титул гонки наступної неділі, в день закінчення гонки.

На цей день очікується, що в горі відбудеться велика битва. Тому маючи на горі здобних і якомога більше чоловіків, щоб контролювати партію, буде важливо, щоб, з одного боку, навести порядок суперникам, а з іншого - заощадити якомога більше енергії для кінця.

Найро мав хороші показники напередодні, прибувши на третьому місці сцени відразу позаду Бен О' Коннор Ag2r Citröen, який виграв фракцію і іспанець Хуан Аюсо з ОАЕ Team Emirates.

Це свідчить про те, що бояценс у чудовому стані на цей день, будучи одним із фаворитів згідно зі статистикою, зібраною деякими акаунтами Twitter, присвяченими генерації прогнозів щодо змагань з велоспорту.

Серед статистичних даних у топ-20 є Естебан Чавес з EF Education EasyPost та Серхіо Хігуіта з Бора-Бора Хансгрохе, які також могли здивувати наприкінці дня, оскільки їх також бачили в хороших умовах на горі.

Особливо національний дорожній чемпіон Серхіо Хігуіта, адже минулого дня він вступив з тим же часом, що і Наїро Кінтана на 4 позицію, обігравши інших суперників, щоб отримати те саме місце в загальному заліку.

У цей день місцевість буде зовсім нелегкою, бігунам доведеться бути дуже уважними до всіх рухів своїх суперників, але крім цього, вони повинні бути обережними на спусках, які стають досить складними,

Маршрут пролягатиме від La Seu d'Urgell та Boí Taüll понад 166,7 км маршруту, де пелотону доведеться подолати три першокласні гірські перевали та дві проміжні спринти, розподілені по всьому профілю каталонського змагання.

Колумбійці починають як фаворити в стадії 4 Vuelta в Каталонії 2022. Зображення взяте з ProCyclingStats

Кінець був би серед невеликої групи бігунів, хоча може статися, що фініш приносить користь бігуну, щоб прибути один. Це не буде вибухонебезпечним закриттям, тому спринт між альпіністами можна було виключити.

Іншими фаворитами цього гірського дня були б Річард Карапаз з Ineos Grenadiers, Жоао Альмейда з команди UEA Emirates, Іван Раміро Соса з команди Movistar, який був у гонці, допомагаючи своєму лідеру Алехандро Вальверде, який також може бути необов'язковим переможцем на цій королевій сцені.

Без сумніву, колумбійці боротимуться цього четверга, тому трансляція сцени через телебачення RCN, єдиний канал, уповноважений представити іспанський раунд, буде непридатною.

Тим часом, наступні дні також матимуть високий рівень складності, оскільки місцевість пропонує все, і знаючи, як пройти ці маршрути, щоб залишитися серед кращих гонки, коли ви приїдете в Барселону, буде висока ціна, яка буде стягуватися, коли ви виграєте або бути попереду сьогодні.

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