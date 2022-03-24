Прага попросить ЄС про фінансову допомогу для допомоги українським біженцям

Прага, 24 бер Чехія звернеться за фінансовою допомогою від Європейського Союзу (ЄС) для надання допомоги сотням тисяч біженців, які прибувають на її територію, рятуючись від війни в Україні. Про це заявив сьогодні прем'єр-міністр центральної європейської країни Петро Фіала перед від'їздом для Брюсселя. «Ми домовилися в Раді міністрів середу, що розрахуємо всі витрати, пов'язані з кризою біженців», - сказав пресі глава уряду Центральноєвропейської країни, який до цих пір надав гуманітарні візи більш ніж 200 тисяч людей, які втекли з війни в Україні. Фіала натякнула, що підніме заклик до більшої кількості коштів на саміті європейських лідерів, який розпочинається цього четверга у Брюсселі, щоб проаналізувати наслідки вторгнення в Україну та домовитися про заходи щодо пом'якшення її економічних наслідків. За словами президента, необхідно «збільшити внески громад для подолання кризи біженців». Прага також оцінить вартість цієї хвилі біженців у квітні для громадських скарбниці. Після цього команда в Урядовому офісі буде відповідати за встановлення «з яких програм громади ці витрати можна фінансувати», - пояснив консервативний політик. Поки що в країні створено кілька притулків, які пропонують житло десяткам тисяч, в деяких випадках у нестабільних місцях, таких як спортивні центри, центри культури та пожежні будинки. Нещодавно затверджений «Лекс Україна» надає біженцям гранти в розмірі 200 євро, щомісячну допомогу на півроку, щоб їм було легше знайти будинок і роботу. Також затверджена грантова програма в розмірі 120 євро на людину на місяць для громадян, які приймають біженців у свої приватні будинки.