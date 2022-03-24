Перу - Уругвай: перепродаж квитків злітає до 1200 доларів до матчу плей-офф

Монтевідео був захоплений справжнім біло-червоним припливом понад трьох тисяч шанувальників, які зробили все, щоб мати можливість супроводжувати Національназбірна Перу в знаменному матчі проти Уругваю, сьогодні на Центенаріо стадіон.

Однак є багато тих, хто подорожував у пригоду, маючи кілька доларів у кишенях, але без довгоочікуваного входу, який дозволяє їм перебувати на трибун стадіону, де сьогодніз 18:30 ( За перуанським часом) пройде на матчі на 17-ту дату відбіркових турнірів Катару.

Цінаквитків для любителів біколор становила 300 доларів США, але в очікуванні перуанців отримати його, посередники користуються моментом, щоб запропонуватиквитки від 600 до 1200 доларів США, що робить неможливим для багатьох платити.

Такий випадок із знаковим ізраїльським фанатом, який поїхав до Монтевідео після продажу деяких речей та взяття кредиту, тому в уругвайському місті він продає маски, щоб оплатити свої витрати в чужих землях та оплатити свій готель.

Однак він чекає, коли хтось «подарує» йому квиток, щоб він міг підбадьорити національну збірну Перу з столітній трибуни, інакше він залишиться на свіжому повітрі з багатьма іншими вболівальниками, які також влаштують біколорську вечірку.

ВІНСКАСУВАВ ВЕСІЛЛЯ, І ВОНИ ЗАКІНЧИЛИ ЙОГО

Цей поєдинок також залишає нам історії шанувальників, які готові навіть неймовірних, щоб пропустити будь-яку гру «команди кожного», і це стосується молодийфанат, який скасував своє весілля і продав обручку , він збирався дати своїй дівчині купити квитки та квиток в Перу - Уругвай.

«Квиток на матч коштує 300 доларів, плюс готель і квиток. Наступного місяця я збирався одружитися, я вже купив кільце, і моя дівчина дізналася», - сказав шанувальник América телевізійним камерам.

«Я сказав своїй дівчині, що краще відкласти весілля, що у мене була робота в шахті, і сьогодні (вчора) вона дізналася, що я в Уругваї», - розкрив молодий шанувальник, якому довелося пережити лють свого партнера.

«Це над мною, і найгірше те, що я повинен був сказати йому правду. Я відклав весілля, тому що довелося продати кільце. Весілля можна відкласти, але матч проти Уругваю не може», - виправдав він, заявивши, що його дівчина заблокувала його з усіх своїх соціальних мереж і нічого не хоче знати про нього.

Ще один послідовник лідерів Рікардо Гареки вирішив не ходити на роботу, схопити його валізу і відправитися в столичну чарруа. «Вибачте, бос, я йду на гру», - сказав він на національному телебаченні.

Але є такі, хто здійснив поїздку з понеділка. Вони виїхали автобусом з Ліми до Пуно, звідти вони прибули до Болівії, і після довгих годин переїзду вони прибули до Парагваю, де відпочивали кілька годин і знову взяли транспорт до Буенос-Айреса і не витрачаючи часу, вони взяли підрозділ, який доставить їх до Колонії.

Саме тут їм вдається сісти на поромі і нарешті дістатися до Монтевідео.

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