Перу - Уругвай Гамарра: щасливий, зроблений високим розпродажем сорочок національної збірної Перу

З диханням на максимальній потужності тисячі перуанських вболівальників прагнуть до матчу Перу проти Уругваю на Відбіркові матчі Катару 2022. Через передостанній матч національної збірної десятки швейників з комерційного emporium Gamarra скористалися бізнесом футболок команди blanchirroja, де тисячі перуанців взяли участь, щоб їх придбати.

В інтерв'ю Андському агентству президент Бізнес-асоціації «Гамарра Перу» Сусана Салданья прокоментувала, що є футболки, які продаються на 5 підошвах і для дорослих з 8 підошви.

«Зараз попит на сорочки дуже схожий на матч, який Перу зіграв проти Колумбії (у січні 2022 року), тобто в попередні дні продаж сорочок збільшився на 10% » , - додав він.

Салданья також запевнив, що замовлення на футболки замовлені з провінції, і з наближенням дати цей попит збільшився.

«У провінціях торговці також відроджуються завдяки продажу футболок, оскільки вони купують оптом у підприємців виробників Gamarra,і вони відновлюють свій бізнес у регіонах»,- сказав він.

«Якщо Перу виграє або залучить Уругвай, попит, швидше за все, зросте щонайменше на 20%, а Гамарра має можливість швидко виробляти продукцію для постачання ринку Ліми та провінції», - додав він.

Окрім одягу, інші аксесуари, які були продані, є сувенірами для супроводу національної команди на матчах.

«Не тільки є футболки, є й одяг для районів, де холодно, такі як пальто, шарфи, водолази і навіть чулоси, які дуже теплі. Є також шорти, маски, шапки та інші вироби», - сказав він.

У цих напрямках він зазначив, що в Гамаррі є різні підгалузі, і один з них - спорт, який до пандемії зібрав 5000 підприємців, але зараз їх близько 2000.

«Весь процес кваліфікацій допоміг спортивному сектору емпоріуму відновити себе, перезапустити свою діяльність через попит матчів, враховуючи, що шкільної кампанії в попередні роки не було», - сказав він.

РЕАКТИВАЦІЯ

Купці Гамарри висловлюють свою радість, оскільки вони також є шанувальниками біло-червоного, а також прокоментували, що прогрес вибору допоміг відродити текстильний спортивний сектор та багато інших секторів , які були паралізовані.

«Це означає відродження підприємців. Цебуде важливою можливістю для тих, хто ще не зміг перезапустити діяльність, і трохи витримати і вирости у випадку з тими, хто вже почав, тому що буде попит. Виробляючибільше людей також наймають, тоді буде більше роботи»,- сказав Салданья Троме.

ІННОВАЦІЙНІМОДЕЛІ

Деякі вважають за краще найдинамічніші та веселі моделі футболок, футболки вийшли з персоналізованими варіантами, і він додав, що попит зростає повільно, але просувається.

«Є поло, шорти, куртки, водолази, прапори, банери, боді, babecrececes, пов'язки на голову, маски, шапки, шарфи, тому що це не тільки призначене для Ліми, а в Перу у нас є весь клімат», - сказала Вероніка Очоа з Confecciones Vozart в галереї Рене.

«Ми також налаштовуємо поло за допомогою карикатур Рікардо Гареки, «Ореяса» Флорес, Куева, Замбрано або будь-якого дизайну, який хоче клієнт»,- сказав Роберто Кальмет з VQ Textile Services Peru.





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