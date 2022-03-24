Перу проти Уругваю: «Куто» Гуадулупе поїхав до Монтевідео, щоб заохотити «двоколор» та надіслав повідомлення, повне віри

ЛуїсКуто 'Гваделупе знову подорожував, щоб заохотити національну збірну Перу з надією повернутися з перемогою та кваліфікуватися наЧемпіонат світу з Катару 2022 року у валізі. Колишній захисник знаходиться в Монтевідео, щоб стати свідком передостаннього поєдинку «біколор», який буде проти Уругваю цього четверга на стадіоні Centenario. Він також надіслав послання, вірне своєму стилю, сповненому віри.

«Я радий бути тут, підтримуючи національну збірну Перу, як і всі перуанці, які тут, у Монтевідео, в Перу та у всьому світі. Йогопозитивні енергії завжди будуть важливими, щоб завтра збірна могла досягти сприятливого результату», - сказав він для палат ГОЛПЕРУ.

« Є віра, завжди пам'ятайте, що віра - це найпрекрасніше в житті . Важливим є те, що ми всі тут з надією побачити перемогу нашої команди, але ми усвідомлюємо, що у нас великий суперник біля керма. Ми хочемо, щоб це був матч, гідний обох команд, щоб вони дали нам приємне шоу, і ми могли відсвяткувати», - додав він.

«Cuto» посилався на шанувальників, які подорожували до Монтевідео. «Щоб подякувати всім, ми брати, ми приїжджаємо з ентузіазмом, і це непросто, Уругвай - дорога країна. Алевсі доклали зусиль, щоб показати цей безумовний набряк для національної збірної Перу».