Перу презентує 3,7 тонни наркотиків, вилучених за півтора місяці

Ліма, 23 бер. Влада Перу представила цієї середи 3,7 тонни наркотиків, які були вилучені в різних операціях з 8 лютого, і підтвердили, що вони беруть на себе «велику відповідальність» боротьбу з незаконним обігом наркотиків. «Уряд бере на себе боротьбу з незаконним обігом наркотиків з великою відповідальністю», - сказав президент Педро Кастільо під час презентації препарату, що відбулася в штаб-квартирі Директорату проти наркотиків (Dirandro) Національної поліції Перу (PNP), в Лімі. Президент додав, що захоплення понад трьох тонн наркотиків «визнає дії» Міністерства внутрішніх справ і зобов'язує уряд посилити роботу ПНП. «Так само, як ми беремо на себе боротьбу з наркотиками та незаконним обігом наркотиків, давайте зробимо єдину силу для боротьби зі злочинністю. Давайте продовжимо працювати на благо країни», - сказав він. У зв'язку з цим Кастільо стверджував, що слід посилити інші дії проти торгівлі наркотиками, такі як знищення басейнів мацерації листя кокаїну, сировини кокаїну та підпільних смуг в Амазонії. Президент взяв участь у презентації наркотиків у супроводі міністрів внутрішніх справ Альфонсо Чаваррі; Оборони, Хосе Луїса Гавідії; та Розвиток та соціальна інклюзія, Діна Болуарте. Зі свого боку, глава Дірандро Дені Родрігес заявив, що PNP поки цього року вилучив загалом 11,1 тонни наркотиків, «слідуючи політиці Перуанської держави». До останніх захоплень відносяться схованки, захоплені в таких регіонах, як тропічні ліси Амазонас та Лорето, південні Куско та Такна та електростанція Уануко. Глава Дірандро додав, що поліція також використовує методи розвідки для протидії відмиванню грошей та захоплення майна наркоторговців, а також для демонтажу сімейних організацій та кланів, присвячених дрібній торгівлі наркотиками. НАЧАЛЬНИК дуб/rrt