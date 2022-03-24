Паолу Очоа звинуватили в расизмі проти Франсії Маркеса

Вранці 24 березня нова суперечка викликала журналістку Паолу Очоа, зробивши расистський коментар проти Франсії Маркеса, яка є віце-президентською формулою Густаво Петра Історичного пакту.

Розмовляючи на радіо Blu про те, ким буде віце-президентська формула Федеріко Гутьєрреса, Очоа сказав, що колишній мер Медельїна вибере чоловіка, тому що будь-який жіночий профіль буде «дуже шостим шаром» порівняно з Франсією Маркесом, жінкою африканського походження скромного видобутку.

«Йому доведеться назвати чоловіка, тому що якщо він отримає жінку, він буде виглядати дуже мило, дуже приємно, дуже шостий шар, порівняно з Францією», - сказав Очоа поблажливо.

Середсміху Нестора Умберто Мартінеса та інших учасників дискусії Феліпе Зулета поставив під сумнів порівняння Очоа.

Слід нагадати, що журналіст був наближений кампанією Родольфо Ернандеса як її віце-президентська формула, але суперечки, в які вона опинилася зануреною, і які знаходяться в кінці цієї статті, змусили її відмовитися від прагнення.

Паола Очоа відповіла лише ретвітом трелю і сказавши: «Можливо, я не збираюся голосувати за Петра, але я люблю Францію Маркеса». Цізаяви не пройшли добре в соціальних мережах, оскільки сотні коментарів у Twitter стали вірусними, звинувачуючи Паолу Очоа в расистській:

Расисточоа

Расисточоа

Расисточоа

Журналістка прославилася серією полемік на радіо і в своїх колонках. Один з них був, коли він попросив національний уряд не надавати пріоритет у вакцинації літнім людям, кажучи: «Чи має сенс вводити вакцину першим серед тих, хто, швидше за все, помре?»

Також радіо-панеліст продовжував ставити під сумнів пріоритетність, надану літнім дорослим, кажучи, що якщо молоді люди та підлітки, які «мають ціле життя попереду», не слід робити щеплення спочатку і сказав, що ця ідея походить від пропозиції The Boston Globe, одна з найважливіших газет у США, яка написала статтю під назвою «Вакцин наймолодші», в якій він визначає цілі цієї ініціативи: максимізувати ефективність вакцини та мінімізувати інфекції.

Як пояснив Очоа у своєму тексті, ідея полягала в тому, щоб «тисячоліття», народжені між 1980 і 1993 роками, і покоління Z, які переходять від 93 до 2000 року, на передньому ряду, «дві великі групи безсимптомних пацієнтів та найбільш відповідальні за поширення вірусу по всій земній кулі». Крім того, він сказав, що дні вакцинації можуть бути реалізовані в школах, університетах, монастирах і кампусах, що спростить і здешевлює вартість і перешкоди по всій країні.

«Це поставило б крапку на «ковід-вечірках» та підпільних румбах, тоді як нове повітря буде надано індустрії нічного життя - бари, дискотеки, кінотеатри, театри та ресторани -» і пропонує, щоб ці простори модифікували свої процедури для прийому молодих людей, які вже мають вакцину, однак Уряд не говорив про будь-яку можливість дискримінації через те, хто має або не має вакцини.

У червні 2021 року Очоа заявив, що в деяких районах вважається, що давати грудне молоко на один-два роки - це з слаборозвинених країн. Виступаючи на станцію, журналіст захищав молоко в банку і запевняв, що немає єдиної правди і що перевага грудного молока полягає в тому, що «це дуже економно».

У мене четверо дітей, троє народилися тут, і один народився там (США), і той, хто там народився, сказав нам педіатра, що ми повинні почати давати йому сухе молоко через три місяці, тому що ці молоко надзвичайно збагачені, у них багато амінокислот, мінералів, вітамінів і це саме те, що він робить, це те, що діти можуть розвиватися набагато швидше за розміром.

Але одна з найбільших і найбільш вражаючих суперечок сталася під час національного страйку 2021 року, коли Очоа запитав одного з найважливіших лідерів Буенавентури Леонарда Рентерії, якщо він не думає, що блокування мосту, через який 60% введених товарів було непоправною шкодою для країни. Ця позиція завоювала йому гнівну відповідь від молодого артиста, який сказав йому «Непоправний для кого, журналіст? (...) Єдине, що вас цікавить, від того, що я тільки що чув, - це те, що товар приходить і йде. Але хто думає про чорношкірих і чорношкірих, корінних жителів, метисів, які тут, працюють так, щоб у вас були всі зручності у своїх будинках? Хто думає про це? Так що ми повинні працювати за рахунок чого завгодно?»

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