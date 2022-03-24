Пако Па, селянин регетон з Чіпаке (Кундінамарка)

Дієго Гарсон 26 років, він народився в селі Кренте в муніципалітеті Чіпаке, в департаменті Кундінамарка.

Дієго каже, що з самого раннього віку він вирощував велику головку цибулі, і разом зі своїми братами вони завжди мали на увазі, працюючи над тим, щоб допомогти своїм батькам, які проводили багато годин дня, обробляючи землю і намагалися дати їм хороший спосіб життя.

«Я багато пам'ятаю, що з моїми братами та двоюрідними братами ми змагалися, щоб побачити, хто отримав найбільше цибулі, і це було дуже смачним; саме так ми співпрацювали з ними. Коли ми повернулися, вночі ми знову робили домашні завдання, і це була юність нас», згадуючи їх селянське походження.

Цей молодий холостяк завжди мріяв бути художником, він бачив, як багато молодих людей тріумфували по телебаченню і слухав їх по радіо, і саме так у 2017 році народився його сценічний псевдонім Пако Па , ставши першим селянином регетону в Колумбії.

Такі пісні, як « Чікіта» та « Sin compromiso » - це два музичні хіти на даний момент, які дали найбільше визнання цій талановитій молодій людині, який був на головних сценах східної Кундінамарки і який зараз мріє про свою музику, яка досягла всіх міст країни.

Пако Па, селянин регетон з Кундінамарки

Для мера Чіпаке Каміло Альбейро Пардо Муньос, Пако Па є прикладом для наслідування і показує, що великі міжнародні таланти також культивуються в сільській Колумбії .

«Я дуже пишаюся тим, що Chipaque не тільки виробляє багато їжі, яка надходить до столу колумбійців, але й що вона також виробляє талант найвищої якості», - сказав Пардо Муньос, щоб задуматися про зароджується успіх Пако Па.

«Я сподіваюся, що так само, як ми дали Дієго шанс тут, великі бізнесмени, мери та губернатори нашої країни також будуть фіксувати свій погляд на нього і можуть дати йому єдину можливість, яку цей молодий чоловік заслуговує на те, щоб продемонструвати весь талант, який він має», - сказав чиновник.

PakoPa розпочне тур по центру країни в найближчі місяці, а також його музичне виробництво незабаром доступне на потокових платформах.

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