НУО засуджує, що 103 людей були катовані до смерті в Бірмі

Бангкок, 24 бер Принаймні 103 людей були катовані до смерті в допитних центрах в Бірмі з моменту військового перевороту хунти 1 лютого 2021 року, про що повідомляється цього четверга у звіті Асоціації сприяння політичних в'язнів країни (AAPP). «Політв'язні систематично і фізично катуються розумово, і щонайменше 103 захисники демократії були катовані до смерті в допитних центрах, більшість з них протягом 48 годин після арешту», - йдеться у сьогоднішньому повідомленні. AAPP, який з моменту перевороту документує зловживання, вчинені військовою хунтою на чолі з генералом Мін Аун Глейн, описує, як затримані змушені стати на коліна, і включає свідчення про те, як вони караються «фізичним та психічним насильством», якщо їх відповіді не задовільні на допитах. У доповіді також описано, як 324 людини, пов'язані з підозрюваними у протидії хунті, були взяті в заручники силовиків з моменту перевороту, а 270 з них залишаються у в'язниці, включаючи дітей. «Ризики арешту маленьких дітей глибокі. Дворічний хлопчик з раніше існуючою хворобою помер у в'язниці в Сітве через халатність у лютому 2022 року», - засуджує документ. За даними AAPP, щонайменше 12 875 людей були заарештовані або взяті в заручники, щоб погрожувати члену сім'ї з моменту державного перевороту, а 1700 людей втратили життя через репресії сил безпеки. Бірма загрузла в глибокій соціальній, політичній та гуманітарній кризі з моменту державного перевороту, який закінчився демократичним пануванням і наклав режим насильницьких репресій щодо інакомислення, що посилило збройний конфлікт в країні. Армія виправдовує переворот за нібито шахрайство під час загальних виборів у листопаді 2020 року, результат яких був скасований і в яких НЛД охопив, як це було в 2015 році, схваленням міжнародних спостерігачів. НАЧАЛЬНИК БКК-ЕН/АХ