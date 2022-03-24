ВеликаБританія просунулася далі проти російських ієрархів і олігархів і їх розкішного життя в Лондоні . І в останні кілька годин він вирішив вирватися на ключову людину кола рішень Кремля: Сергія Лаврова. Міністр закордонних справ Москви вже постраждав від міжнародних санкцій, але він не очікував, що уряд Бориса Джонсона візьме на себе претензії, щоб також досягти з економічними та фінансовими умовами сім'ї, які він нібито приховує у британській столиці.
За останні години Великобританія санкціонувала 59 російських та шести білоруських приватних осіб та компаній через вторгнення в Україну. Серед компаній - російський алмазний гігант Alrosa і приватна група військових служб Wagner. Але серед народу є той, який важить особливо на серце Лаврова- його падчерка Поліна Ковальова.
Історія
МаріяПевчих, зоряний журналіст-розслідувач, відповідаючи на громадську організаціюОлексія Навального, згадала лише 14 днів тому подвійне життя канцлера Росії atildado. У довгій нитці повідомлень, опублікованих у його профілі в Twitter - де за ним слідують майже 200 000 людей, - Певчих викрив частину інформації, яку його організація вивела на світ 16 вересня 2021 року, і перевищила 8 мільйонів переглядів на YouTube . Вона була названа «Єйтс, Хабарі і Коханка. Те, що приховує міністр Лавров» і породило скандал всередині Росії.
«Я хотів би, щоб ви познайомилися з Поліною Ковальової», - написавПевчих у зв'язку з падчеркоюЛаврова . «Поліна - гламурна 26-річна російська дівчина з Лондона. Він живе у величезній квартирі в Кенсінгтоні і любить вечірки, його стрічка в Instagram виглядає як нон-стоп відпустку. Це не нечуване, але є одна маленька деталь... Поліна - падчерка міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Так, ТО Лавров. Вінодин із найближчих союзників Путіна, його вірна розмовна голова, повна гарячого повітря, а тепер також військовий злочинець», - починає своюрозповідь Певчих.
Історія тоді почала відтворюватися по всьому британському ЗМІ. Газета «Таймс »відновила розслідування команди Навального, нині політв'язня Кремля. «Життя в Лондоні Пасербиці Сергія Лаврова» тоді назвала лондонськугазету і переглянула вимоги, що існують у Сполученому Королівстві на санкцію її матері - «чиновника» Світлани Полякової , прихованої дружини - і молодої жінки, якій вдалося купити розкішну квартиру для кілька мільйонів доларів, коли їй було 21 рік і не відома робота. Ці запити були нарешті виконані.
Лавров - одна з топових посилань вКремлі . І один з найсильніших захисників вторгнення в Україну, в міру заперечення того, що Москва напала на сусідню країну і виправдовує злодіяння, скоєні силами вторгнення, наприклад, бомбардування материнської та дитячої лікарні в Маріуполі. У своїх аргументах він часто виступає проти Заходу і його способу життя і політики. Суперечливо: його прихована сім'я користується перевагами демократій, яких він стверджує, що заперечує.
«Лавров звинуватив Сполучене Королівство у використанні хімічної зброї ДВІЧІ . Перший раз він стверджував, що Великобританія влаштувала отруєння Солсбері. А зовсім недавно він публічно звинуватив мене в отруєнні мого боса Навального з Новичком на прохання спецслужб Великобританії, за що сказав, що я працюю»,- нагадав журналіст, додавши: «Вона дала численні виступи про злий англосаксонський світ і жахливих ліберальних західних країнах, які хочуть знищити Росію і Україну. Тоді чому, чорт, чорт, ваша падчерка живе в центрі Лондона? Чому б не в Криму чи на Донбасі, чому б вам туди не переїхати? ».
«Лавров має «офіційну» дружину вже 50 років. Однак ніхто не чув про це і не бачив їх разом на публіці протягом багатьох років. На відміну від цієї дами, Світлана Полякова. Вона справжня дружина, вони були разом з початку 2000-х років. На відміну від офіційної дружини Лаврова, ця жінка підшита. Він купив квартиру в Москві вартістю в 6-8 мільйонів доларів. На фото нижче ви можете побачити автомобільну колекцію Світлани. Непогано для безробітної жінки», - сказав Певчих. Просто щасливому лондонському туристу не відома офіційна робота. Він з'являється лише на фотографіях, що супроводжують Лаврова на зустрічі в Кремлі .
Журналіст слідчої групи Навальногопродовжив: « Світлана також супроводжує Лаврова на усіх офіційних закордонних поїздках. Іноді він навіть бере свою 78-річну маму і племінницю. Вся сім'я числиться як член дипломатичного представництва. Ми з'ясували, що Полякова більше 60 разів користувалася літаком міністерства».
Поліна - дочкаПолякова . Від попереднього шлюбу жінки. Лавров, мабуть, усиновив її. Він сприймав це так, ніби його власна дочка стала слабкістю для дипломата ветерана. «Наша гламурна лондонерка Поліна - її дочка від попереднього шлюбу. Ось фотографії Поліни, зняті в будинку матері в Москві. На столі є портрети Лаврова, дуже симпатичні. На третьому фото можна побачити самого Лаврова в плоті і крові».
Весь матеріал, який поділяють Певчих , документовані з кремлівськими архівами, фотографіями та дорожніми записами. TheTimes, зі свого боку, зупинився в житті падчерки, яка дуже скоро могла постраждати від економічних санкцій і залишитися без квартири, якою вона користується в Кенсінгтоні. «Ковальова відвідувала приватну школу-інтернат у Брістолі, перш ніж отримати першокласний ступінь бакалавра економіки з політикою в університеті Лафборо і, згодом, закінчила ступінь магістра економіки та бізнес-стратегії в Imperial College London», - повідомляють британські ЗМІ.
Згодом молодій жінці пощастило: вона відразу ж почала працювати на «Газпром»- російського енергетичного гіганта. Там він сприяв своїм знанням, отриманим на Заході, щоб допомогти у сфері злиттів і поглинань. Пізніше він працював у гірничодобувній компанії Glencore.
«Перш ніж купувати власний будинок, він жив у Холланд-парку, західний Лондон, в квартирі в терасовому будинку, який, за даними The Times, належить російському посольству. Записи показують, що сусіднє українське посольство стверджувало, що Росія неправильно претендувала на право власності на майно. Ковальова зараз живе в квартирі, яку, згідно з документами земельного реєстру, вона купила за 4,4 мільйона фунтів стерлінгів без іпотеки в 2016 році, коли їй було 21 рік, у блоці недалеко від Кенсінгтон-Хай-стріт. Вона ділиться квартирою з чоловіком, який, як вважають, є її партнером, який також має 10% акцій інвестиційної фірми, якою вона зараз керує», - показала газета.
Певчих більш детально продовжив захоплюючу приховану історію глави МЗС Росії: «Поліна і мама Лаврова були разом близько двох десятиліть. Біологічнийбатько Поліни не надто багатий. У неї немає чоловіка олігарха. Але у віці 21 року він купив цю квартиру в Лондоні, на Кенсінгтон-Хай-стріт, за 4,4 мільйона фунтів. Він заплатив готівкою. Без іпотеки. £4.4m. Чи може хтось пояснити, як це можливо? Єдинимйого джерелом грошей є його безробітна мати, яка буває неформальною дружиною Лаврова. Це підручник приклад незрозумілого багатства. Майно може бути законно вилучено прямо зараз».
«Поліна та її мати повинні бути санкціоновані. Поліна повинна упакувати свої сумки Louis Vuitton, попрощатися зі своїм британським життям і покинути Великобританію. Якщовона не може пояснити, де вона отримала 4,4 мільйона фунтів, її активи повинні бути вилучені за процедурою Незрозумілого порядку багатства», - сказав журналіст.
Можливо, за порадою - або поза скромністю - Поліна вирішила видалити свої профілі в соціальних мережах після того, як Росія вирішила вторгнутися в Україну . Однак у його життя прийшли санкції, які він повинен прийняти несподіваний поворот. Вам доведеться перенести свою гламурну рутину в Москву. По крайней мере, поки вітчим не скаже йому.
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