ВеликаБританія просунулася далі проти російських ієрархів і олігархів і їх розкішного життя в Лондоні . І в останні кілька годин він вирішив вирватися на ключову людину кола рішень Кремля: Сергія Лаврова. Міністр закордонних справ Москви вже постраждав від міжнародних санкцій, але він не очікував, що уряд Бориса Джонсона візьме на себе претензії, щоб також досягти з економічними та фінансовими умовами сім'ї, які він нібито приховує у британській столиці.

За останні години Великобританія санкціонувала 59 російських та шести білоруських приватних осіб та компаній через вторгнення в Україну. Серед компаній - російський алмазний гігант Alrosa і приватна група військових служб Wagner. Але серед народу є той, який важить особливо на серце Лаврова- його падчерка Поліна Ковальова.

Історія

МаріяПевчих, зоряний журналіст-розслідувач, відповідаючи на громадську організаціюОлексія Навального, згадала лише 14 днів тому подвійне життя канцлера Росії atildado. У довгій нитці повідомлень, опублікованих у його профілі в Twitter - де за ним слідують майже 200 000 людей, - Певчих викрив частину інформації, яку його організація вивела на світ 16 вересня 2021 року, і перевищила 8 мільйонів переглядів на YouTube . Вона була названа «Єйтс, Хабарі і Коханка. Те, що приховує міністр Лавров» і породило скандал всередині Росії.

«Я хотів би, щоб ви познайомилися з Поліною Ковальової», - написавПевчих у зв'язку з падчеркоюЛаврова . « Поліна - гламурна 26-річна російська дівчина з Лондона. Він живе у величезній квартирі в Кенсінгтоні і любить вечірки, його стрічка в Instagram виглядає як нон-стоп відпустку. Це не нечуване, але є одна маленька деталь... Поліна - падчерка міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Так, ТО Лавров. Вінодин із найближчих союзників Путіна, його вірна розмовна голова, повна гарячого повітря, а тепер також військовий злочинець», - починає своюрозповідь Певчих.

Історія тоді почала відтворюватися по всьому британському ЗМІ. Газета «Таймс »відновила розслідування команди Навального, нині політв'язня Кремля. «Життя в Лондоні Пасербиці Сергія Лаврова» тоді назвала лондонськугазету і переглянула вимоги, що існують у Сполученому Королівстві на санкцію її матері - «чиновника» Світлани Полякової , прихованої дружини - і молодої жінки, якій вдалося купити розкішну квартиру для кілька мільйонів доларів, коли їй було 21 рік і не відома робота. Ці запити були нарешті виконані.

Лавров - одна з топових посилань вКремлі . І один з найсильніших захисників вторгнення в Україну, в міру заперечення того, що Москва напала на сусідню країну і виправдовує злодіяння, скоєні силами вторгнення, наприклад, бомбардування материнської та дитячої лікарні в Маріуполі. У своїх аргументах він часто виступає проти Заходу і його способу життя і політики. Суперечливо: його прихована сім'я користується перевагами демократій, яких він стверджує, що заперечує.

«Лавров звинуватив Сполучене Королівство у використанні хімічної зброї ДВІЧІ . Перший раз він стверджував, що Великобританія влаштувала отруєння Солсбері. А зовсім недавно він публічно звинуватив мене в отруєнні мого боса Навального з Новичком на прохання спецслужб Великобританії, за що сказав, що я працюю»,- нагадав журналіст, додавши: «Вона дала численні виступи про злий англосаксонський світ і жахливих ліберальних західних країнах, які хочуть знищити Росію і Україну. Тоді чому, чорт, чорт, ваша падчерка живе в центрі Лондона? Чому б не в Криму чи на Донбасі, чому б вам туди не переїхати? ».

Сергій Лаворв зі Світлавою Пляковою, яку виділяють як його приховану дружину (Олексій Навальний)

Старовинне фото Сергія Лаврова з офіційною дружиною Марією Лавровою (Олексій Навальний)

«Лавров має «офіційну» дружину вже 50 років. Однак ніхто не чув про це і не бачив їх разом на публіці протягом багатьох років. На відміну від цієї дами, Світлана Полякова. Вона справжня дружина, вони були разом з початку 2000-х років. На відміну від офіційної дружини Лаврова, ця жінка підшита. Він купив квартиру в Москві вартістю в 6-8 мільйонів доларів. На фото нижче ви можете побачити автомобільну колекцію Світлани. Непогано для безробітної жінки», - сказав Певчих. Просто щасливому лондонському туристу не відома офіційна робота. Він з'являється лише на фотографіях, що супроводжують Лаврова на зустрічі в Кремлі .

Журналіст слідчої групи Навальногопродовжив: « Світлана також супроводжує Лаврова на усіх офіційних закордонних поїздках. Іноді він навіть бере свою 78-річну маму і племінницю. Вся сім'я числиться як член дипломатичного представництва. Ми з'ясували, що Полякова більше 60 разів користувалася літаком міністерства».

Поліна - дочкаПолякова . Від попереднього шлюбу жінки. Лавров, мабуть, усиновив її. Він сприймав це так, ніби його власна дочка стала слабкістю для дипломата ветерана. «Наша гламурна лондонерка Поліна - її дочка від попереднього шлюбу. Ось фотографії Поліни, зняті в будинку матері в Москві. На столі є портрети Лаврова, дуже симпатичні. На третьому фото можна побачити самого Лаврова в плоті і крові».

Образ Сергія Лаврова з'являється в квартирі того, хто буде його прихованою дружиною в Лондоні, Світлави Плякова. Фото відповідає падчерці російського міністра, яка поділилася в соціальних мережах (Instagram Поліна Ковальова)

Поліна Ковальова падчерка Сергія Лаврова (Інстаграм Поліна Ковальова)

Весь матеріал, який поділяють Певчих , документовані з кремлівськими архівами, фотографіями та дорожніми записами. TheTimes, зі свого боку, зупинився в житті падчерки, яка дуже скоро могла постраждати від економічних санкцій і залишитися без квартири, якою вона користується в Кенсінгтоні. «Ковальова відвідувала приватну школу-інтернат у Брістолі, перш ніж отримати першокласний ступінь бакалавра економіки з політикою в університеті Лафборо і, згодом, закінчила ступінь магістра економіки та бізнес-стратегії в Imperial College London», - повідомляють британські ЗМІ.

Згодом молодій жінці пощастило: вона відразу ж почала працювати на «Газпром»- російського енергетичного гіганта. Там він сприяв своїм знанням, отриманим на Заході, щоб допомогти у сфері злиттів і поглинань. Пізніше він працював у гірничодобувній компанії Glencore.

Квартира в Москві 260 квадратних метрів, одна з об'єктів Світлани Полякової (Олексія Навального)

Звіт дослідницької групи Олексія Навального, який був опублікований на YouTube і мав мільйони переглядів (Олексій Навальний)

«Перш ніж купувати власний будинок, він жив у Холланд-парку, західний Лондон, в квартирі в терасовому будинку, який, за даними The Times, належить російському посольству. Записи показують, що сусіднє українське посольство стверджувало, що Росія неправильно претендувала на право власності на майно. Ковальова зараз живе в квартирі, яку, згідно з документами земельного реєстру, вона купила за 4,4 мільйона фунтів стерлінгів без іпотеки в 2016 році, коли їй було 21 рік, у блоці недалеко від Кенсінгтон-Хай-стріт. Вона ділиться квартирою з чоловіком, який, як вважають, є її партнером, який також має 10% акцій інвестиційної фірми, якою вона зараз керує», - показала газета.

Певчих більш детально продовжив захоплюючу приховану історію глави МЗС Росії: «Поліна і мама Лаврова були разом близько двох десятиліть. Біологічнийбатько Поліни не надто багатий. У неї немає чоловіка олігарха. Але у віці 21 року він купив цю квартиру в Лондоні, на Кенсінгтон-Хай-стріт, за 4,4 мільйона фунтів. Він заплатив готівкою. Без іпотеки. £4.4m. Чи може хтось пояснити, як це можливо? Єдинимйого джерелом грошей є його безробітна мати, яка буває неформальною дружиною Лаврова. Це підручник приклад незрозумілого багатства. Майно може бути законно вилучено прямо зараз».

Поліна Ковальова падчерка Сергія Лаврова (Інстаграм Поліна Ковальова)

« Поліна та її мати повинні бути санкціоновані. Поліна повинна упакувати свої сумки Louis Vuitton, попрощатися зі своїм британським життям і покинути Великобританію. Якщовона не може пояснити, де вона отримала 4,4 мільйона фунтів, її активи повинні бути вилучені за процедурою Незрозумілого порядку багатства», - сказав журналіст.

Можливо, за порадою - або поза скромністю - Поліна вирішила видалити свої профілі в соціальних мережах після того, як Росія вирішила вторгнутися в Україну . Однак у його життя прийшли санкції, які він повинен прийняти несподіваний поворот. Вам доведеться перенести свою гламурну рутину в Москву. По крайней мере, поки вітчим не скаже йому.

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