НАТО зустрілася в Брюсселі через вторгнення Росії в Україну

NATO member country leaders pose for a family photo before a summit to discuss Russia's invasion of Ukraine at the alliance's headquarters in Brussels, Belgium, March 24, 2022. REUTERS/Wolfgang Rattay

ЛідериНАТО розпочаличерговий саміт у четвер, щоб оцінити, як вони можуть надатиУкраїні більше підтримки для захисту від вторгнення в Росію, а також підтримати нове зміцнення у східній частині Альянсу чотирма новими батальйонами в Болгарії, Румунії, Угорщині та Словаччині.

Глави держав та урядів 30 союзників зустрічаються у Брюсселі, щоб показати єдність перед обличчям агресії, замовленої президентом Росії Володимиром Путіним, у зустрічі, в якій у відеоконференції також братиме участь українці Володимир Зеленський.

«Ми єдині у засудженні неспровокованої агресії Кремля (...) і рішуче налаштовані продовжувати накладати витрати на Росію для припинення цієї жорстокої війни», якій сьогодні виповнився місяць, - заявив генеральний секретар союзників Єнс Столтенберг на початку зустрічі.

Президент США Джо Байден має намір посилити єдність і посилити санкції проти Москви в день самітів у Брюсселі, в яких Захід реагує на спробу Кремля засмутити післяхолодно-воєнний баланс.

«Володимир Путін вже перетнув червону лінію варварства», - заявив прем'єр-міністр ВеликобританіїБорис Джонсон, після приходу лідерів НАТО на зустріч і місяць у війну. «Чим жорсткіші наші санкції, чим важче наш економічний порок навколо режиму Путіна, тим більше ми можемо зробити, щоб допомогти українцям, я думаю, чим швидше це може бути закінчено», - сказав він.

Прем'єр-міністр Естонії Каджа Каллас закликав альянс 30 країн «подвоїти свої зусилля» щодо стримування агресії Кремля проти свого прозахідного сусіда. «Путін не може виграти цю війну», - сказав він. «Ми повинні зупинити воєнного злочинця».

Президент України Володимир Зеленський, чия країна не перебуває в НАТО, збирався звернутися до більш досконалої зброї та більшого втручання у відеовимову до лідерів, намагаючись задобрити Захід у більш жорстку відповідь. «Ми чекаємо значних кроків, які будуть зроблені. З боку НАТО, ЄС і G7 ″Зеленський заявив напередодні самітів трьох організацій у Брюсселі. «У цих трьох самітах ми побачимо: Хто друг, хто партнер і хто зрадив нас за гроші. Життя можна захищати лише тоді, коли воно об'єднане».

Лідери НАТО зобов'язаються посилити поставки зброї в Україну і забезпечити захист від російських хімічних і ядерних загроз. «Ми налаштовані продовжувати накладати витрати на Росію, щоб покласти край цій жорстокій війні», - сказав глава НАТО Єнс Столтенберг.

Але альянс відкинув прохання Києва ввести безпольотну зону, щоб допомогти приборкати російський натиск, побоюючись бути втягнутим у «повноцінний» конфлікт з Москвою. «Ми несемо відповідальність за те, щоб цей конфлікт не поширився за межі України, що спричинить ще більше страждань, ще більше смерті, ще більше руйнувань», - сказав Столтенберг.

Джо Байден, Еммануель Макрон, Борис Джонсон (Reuters)

«Велика помилка

Він звинуватив Путіна у здійсненні «великої помилки» у нападі на Україну та недооцінюванні сили опору Києва, оскільки його сили сповільнили просування Москви.

Столтенберг заявив, що лідери військового альянсу під керівництвом США «будуть вирішувати необхідність переналагодження нашого довгострокового стримування та оборони», починаючи з узгодження нових розгортань у східних членах, Румунії, Угорщині, Словаччині та Болгарії.

НАТО вже розгорнуло десятки тисяч військ на своєму східному фланзі після російського вторгнення для протидії загрозі поширення конфлікту на країни альянсу.

Перед поїздкою до Європи Байден попередив про «реальну загрозу», що Кремль може використовувати хімічну зброю в Україні.

Столтенберг повідомив журналістам, що «будь-яке застосування хімічної зброї кардинально змінить характер конфлікту». «Це буде грубе порушення міжнародного права, і це матиме широкі та серйозні наслідки».

Лідери відмовилися розробляти, як відреагує НАТО, якби Москва розв'язала хімічну зброю проти України.

«Особисто я не думаю, що російські військові самі будуть використовувати хімічну або біологічну зброю спеціально для тактичних досягнень, тому що це було б... дуже безрозсудним і пострілом у власне коліно», - сказав прем'єр-міністр Словенії Янез Янса.

Союзники НАТО також збираються тиснути на Китай, щоб відмовитися від того, що вони вважають своєю «політичною підтримкою» Росії, побоюючись, що Пекін може почати поставляти військову техніку в Москву.

«Я думаю, що повідомлення до Китаю були дуже і дуже чіткими», - сказав прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Круо: «Будь ласка, тримайте дистанцію, і поки Китай це зробив».

(З інформацією від EFE та AFP)

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