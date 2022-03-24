Наташа де Кромбругге: Поліція продовжує пошук через два місяці після її зникнення

Через два місяці після її зникнення пошуки бельгійського туриста Натача де Кромбругге, вдолині Колька, провінція Кайлома , регіон Арекіпа, не припинився, і вона відповідає за 30 поліцейських, які також шукають 14 -річний підліток Кевін Рамос, який впав у води річки Колька 25 січня.

Полковник ПНП Луїс Пачеко, глава поліцейського регіону Арекіпа, повідомив, що війська продовжують обшук, але в районах, які раніше не гастролювали.

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На цьому тижні рятувальні групи вийшли досліджувати райони долини Колька , які раніше не були перевірені, сказав чиновник, додавши, що робота продовжиться в наступні дні. Крім того, він сказав, що в найближчі дні група кримінального розшуку буде переведена в Долину Колька, оскільки вони не виключають жодних гіпотез.

ЗНИКНЕННЯNATACHA DE CROMBRUGGHE

ТуристичнаНатача де Кромбругге зникла 24 січня, після виходу з готелю, де вона перебувала в районі Кабанаконде , з наміром гастролювати по Колці.

Останніми людьми, які побачили Натачу де Кромбругге , була жінка, присвячена продажу люцерни для тварин та водієм вантажівки в секторі відомий як Сан-Мігель Пампа , в районі Кабанаконде. Двоє виявили, що бачили жінку з зав'язаними волоссям в чорному одязі, що збігалося з зниклою жінкою.

Звістка про зникнення дуже тісно висвітлювалася ЗМІ в Бельгії та інших країнах. У лютому батьки туриста прибули в Арекіпу, щоб допомогти пошукам своєї дочки, однак повернулися в країну після декількох днів пошуків. Під час перебування в Арекіпі вони поділилися цим повідомленням на місцевій радіостанції.

«Багатьом людям, які невтомно мобілізуються та працюють, щоб знайти Натачу: гіди та офіційна поліція та всі волонтери, які шукають її в Кабанаконде та каньйоні Колька, а також у Бельгії, де друзі Наташі провели розслідування та принесли багато корисного інформація в поліцію».

ЗНИКНЕННЯКЕВІНА РАМОС

ПідлітокКевін Рамос впав у води річки Колька 25 січня за обставин, які є предметом розслідування. сім'я сказала, що дитина впала б у проточні води річки, це після того, як відправився на міст Чачапі в Янке, в Кайлломі, разом з чотирма іншими людьми, які будуть його друзями. Зіткнувшись з такою ситуацією, вони самі шукають притоку, щоб знайти його тіло.

Через кілька днів були знайдені чорні кросівки і наймолодших шукають на берегах, лівому і правому берегах, але знахідка виявилася невдалою.

«У річці багато одягу. Ми знайшли труси, сорочки поло, футболки, водолази, пальто, шльопанці; але ніхто не був моїм братом. Поки ми не побачили чорне взуття, це було», - сказав брат Кевіна.

«Я хочу знайти тіло мого брата, це все, що я прошу, дати йому християнське поховання», - підсумував він.

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