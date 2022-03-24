Наїро Кінтана підтвердив себе однією з «великих визначних пам'яток» Вуельти аАстурії у 2022 році

Офіційний профіль Vuelta a Asturiasчерез свій акаунт у Twitter оголосив, що Наїро Кінтаназахистить титул, виграний у 2021 році у 2022 році. Колумбієць був оголошений організаторами як одна з чудових пам'яток іспанської гонки разом з британським Адамом Йейтсом.

У відразу попередньому виданні Vuelta a asturias велосипедист Boyacense переміг таких суперників, як Нельсон Олівейра, П'єр Латур, Ільнур Закарін і Алессандро Феделі. Тим часом для цього нового видання список гонщиків, зареєстрованих командами World Tour, невідомий.

На початку велосипедного сезону Наїро Кінтана вже відсвяткував перемогу в Приморських Альпах і Вар Турі і Тур де ля Прованс . Поки він в даний час змагається в Vuelta в Каталонії, де він знаходиться на третьому місці загального заліку, гонка, в якій змагається колега колумбії Даніель Мартінес, п'ятий у загальному заліку, змагається.

Щодо свого сезону Наїро Кінтана була мотивована і сподівається продовжувати отримувати хороші результати:

Крім того, він підтвердив, що його великими колами сезону стануть Тур де Франс та Vuelta a España, незважаючи на те, що колумбієць, як очікується, змагатиметься в Giro d'Italia, гонка, яку він уже виграв і яка, за його словами, добре відповідає його нинішнім характеристикам як бігуна:

Хоча він шкодує, що не зможе взяти участь у наступному випуску Giro d'Italia, вершник На основі Бояки Наїро Кінтаназаявив, що цього року його головною спортивною метою з командою Arkéa Samsic є участь у Турде Франс та конкурувати в Vuelta a España.

Після початку сезону міжнародного велоспорту 2022 кумир спорту на колесах з Колумбії вже зафіксував титули Приморських Альп і Вар Тур, і Тур де ля Прованс.

Тим часом маршрут Париж-Ніцца стане наступним змаганням для спортсмена з Комбіти. Найро сказав на віртуальній прес-конференції цього вівторка, 22 лютого, що йому дуже сумно не йти на наступну Giro d'Italia (гонку, яку він виграв у 2014 році), але він вважає, що наступного року умови та можливість взяти участь у змаганнях будуть надані знову .

Для Наїро Олександра носіння рожевої маглії в італійській гонці було б блискучою можливістю зіткнутися з зрілістю своєї спортивної кар'єри у віці 32 років. Враховуючи характеристики та умови Кінтани як альпініста, пріоритет на цей час для нього має відношення до задоволення цілей команди як такої.

За словами колумбієця, його команда (Arkéa Samsic) шукатиме на заходах, що проводяться в різних країнах бали, необхідні для підйому та отримання ліцензії, яка дає йому прямий крок до проведення заходів UCI World Tour:

У нас є роки і можливості ще йти. Ми вирішили боротися за ці точки в паралельних гонках до Giro d'Italia і мати можливість добре робити Тур де Франс і хорошу Vuelta a España. Цього року завдання команди мають пріоритет

Колумбієць довірив, що зможе пізніше брати участь в італійському автодромі, підтвердивши, що його кінцева мета - виграти Тур де Франс, єдину гонку, якої йому не вистачає у своєму рекорді. Навіртуальній прес-конференції, яку він дав 22 лютого, Кінтана заявила, що Джиро має шлях, який йому сприяє, детально проаналізувавши фази гонки.

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