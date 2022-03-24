Багатопоколінні домогосподарства на підйомі, особливо серед латиноамериканців

Хорхе Баньялес Вашингтон, 24 березня Фінансові труднощі збільшилися до приблизно 60 мільйонів дорослих, які живуть у домогосподарствах багатьох поколінь в США, і ця домовленість є більш поширеною серед іммігрантів та меншин, таких як латиноамериканці та афро-американці, згідно зі звітом, опублікованим у четвер дослідницьким центром Pew. «Багатопоколінні домогосподарства зростають у Сполучених Штатах протягом останніх п'яти десятиліть, і немає жодних ознак того, що вони досягли свого піку», - сказав дослідник П'ю Ефе Д'Віра Кон Ефе Д'Віра Кон. Дослідження показує, що 26% населення, народженого в інших країнах, вдається до домогосподарств багатопоколінь, відсоток, що перевищує показник тих, хто народився в США (17%). «Деякі групи частіше за інших живуть у цих будинках, особливо афроамериканці та латиноамериканський та азіатський походження», - сказав Кон. Аналіз детально описує, що 26% латиноамериканців та 26% афро-американців перебувають у домогосподарствах багатопоколінь порівняно з 13% білих. Кон пояснив, що у звіті використано два джерела даних: Опитування домогосподарств Бюро перепису населення та опитування Pew, в обох випадках, що охоплюють інформацію про 2021 рік. Пандемія covid-19, яка мала найбільший вплив у 2020 році, діяла двома способами у цьому питанні: були люди, які з економічних причин чи втрати робочих місць повернулися назад зі старшими, але були й інші, які саме через пандемію були приурочені до своїх індивідуальних будинків. «Наше опитування показало, що багато людей, які переїхали зі своїми родичами у березні 2020 року, до 2021 року повернулися до власних будинків», - підкреслив Кон. Для цього дослідження дослідники Pew використовували як визначення «домогосподарства багатопоколінь», в якому є люди старше 25 років, які живуть з родичем або бабусями та дідусями, або які живуть з дорослою дитиною чи онуком старше 25 років. Збільшення домовленостей з багатопоколінням відповідає соціальним силам, які включають швидке зростання іспаномовного та азіатського населення, які разом з афроамериканцями частіше, ніж білі, живуть з розширеними сім'ями, особливо якщо вони іммігранти. СТАРШІ ВЕСІЛЛЯ Загалом, протягом розглянутого періоду молоді люди, як правило, пізніше одружуються і довше залишаються в будинку своїх родичів, порівняно з попередніми поколіннями, що є фактором тенденції ділитися дахом з іншими родичами. «Коли американців запитують, чому вони діляться будинком з іншими членами сім'ї, вони часто дають практичні причини, пов'язані з фінансами або доглядом за іншими членами сім'ї», - йдеться у звіті. «Але досвід також має емоційну складову», - додав він. «Майже кожен четвертий дорослий у домогосподарствах багатопоколінь каже, що це напружено більшу частину часу, і більш ніж удвічі кажуть, що це в основному нагородження». Аналіз даних перепису населення між 1971 і 2021 роками показує, що кількість дорослих, які проживають у сімейних домогосподарствах багатопоколінь, зросла в чотири рази в цей період до 59,7 мільйона людей у березні 2021 року. Частка американців, які проживають у таких домогосподарствах, зросла вдвічі між 1971 і 2021 роками, за даними П'ю, досягнувши 18% населення. Ще один висновок звіту Pew полягає в тому, що домогосподарства багатопоколінь «можуть мати фінансові переваги, оскільки фінансові ресурси об'єднуються, а це означає, що сім'я допомагає у важкі часи». Дані за 2021 рік показують, що 10% домогосподарств багатопоколінь знаходилися на рівні бідності, порівняно з 12% для домогосподарств, в яких кілька поколінь не жили. Американці, які живуть у цих домогосподарствах, як правило, менш бідні, ніж ті, хто живе в інших типах домогосподарств, і це особливо актуально «для деяких груп, які економічно вразливі, наприклад, безробітні», - пояснює дослідження. Серед дорослих, які не досягли 40 років, чоловіки частіше, ніж жінки, живуть в домашніх господарствах, де проживають люди різних поколінь, але серед дорослих старше 40 років саме жінки, які, швидше за все, розміщуються. Третина дорослих, які проживають у домогосподарствах багатопоколінь, в якості основної причини такого домовленості, в тому числі 25% догляду за дорослим і 12% догляду за неповнолітнім. Найвищою часткою жителів у багатоквартирному домогосподарствах є дорослі у віці від 25 до 29 років (31 відсоток), з 37 відсотків для чоловіків і 26 відсотків для жінок. НАЧАЛЬНИК jab/ims