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Четвер 24 Березень 2022
Україна

Багатопоколінні домогосподарства на підйомі, особливо серед латиноамериканців

Newsroom Infobae

24 Березень 2022

Хорхе Баньялес Вашингтон, 24 березня Фінансові труднощі збільшилися до приблизно 60 мільйонів дорослих, які живуть у домогосподарствах багатьох поколінь в США, і ця домовленість є більш поширеною серед іммігрантів та меншин, таких як латиноамериканці та афро-американці, згідно зі звітом, опублікованим у четвер дослідницьким центром Pew. «Багатопоколінні домогосподарства зростають у Сполучених Штатах протягом останніх п'яти десятиліть, і немає жодних ознак того, що вони досягли свого піку», - сказав дослідник П'ю Ефе Д'Віра Кон Ефе Д'Віра Кон. Дослідження показує, що 26% населення, народженого в інших країнах, вдається до домогосподарств багатопоколінь, відсоток, що перевищує показник тих, хто народився в США (17%). «Деякі групи частіше за інших живуть у цих будинках, особливо афроамериканці та латиноамериканський та азіатський походження», - сказав Кон. Аналіз детально описує, що 26% латиноамериканців та 26% афро-американців перебувають у домогосподарствах багатопоколінь порівняно з 13% білих. Кон пояснив, що у звіті використано два джерела даних: Опитування домогосподарств Бюро перепису населення та опитування Pew, в обох випадках, що охоплюють інформацію про 2021 рік. Пандемія covid-19, яка мала найбільший вплив у 2020 році, діяла двома способами у цьому питанні: були люди, які з економічних причин чи втрати робочих місць повернулися назад зі старшими, але були й інші, які саме через пандемію були приурочені до своїх індивідуальних будинків. «Наше опитування показало, що багато людей, які переїхали зі своїми родичами у березні 2020 року, до 2021 року повернулися до власних будинків», - підкреслив Кон. Для цього дослідження дослідники Pew використовували як визначення «домогосподарства багатопоколінь», в якому є люди старше 25 років, які живуть з родичем або бабусями та дідусями, або які живуть з дорослою дитиною чи онуком старше 25 років. Збільшення домовленостей з багатопоколінням відповідає соціальним силам, які включають швидке зростання іспаномовного та азіатського населення, які разом з афроамериканцями частіше, ніж білі, живуть з розширеними сім'ями, особливо якщо вони іммігранти. СТАРШІ ВЕСІЛЛЯ Загалом, протягом розглянутого періоду молоді люди, як правило, пізніше одружуються і довше залишаються в будинку своїх родичів, порівняно з попередніми поколіннями, що є фактором тенденції ділитися дахом з іншими родичами. «Коли американців запитують, чому вони діляться будинком з іншими членами сім'ї, вони часто дають практичні причини, пов'язані з фінансами або доглядом за іншими членами сім'ї», - йдеться у звіті. «Але досвід також має емоційну складову», - додав він. «Майже кожен четвертий дорослий у домогосподарствах багатопоколінь каже, що це напружено більшу частину часу, і більш ніж удвічі кажуть, що це в основному нагородження». Аналіз даних перепису населення між 1971 і 2021 роками показує, що кількість дорослих, які проживають у сімейних домогосподарствах багатопоколінь, зросла в чотири рази в цей період до 59,7 мільйона людей у березні 2021 року. Частка американців, які проживають у таких домогосподарствах, зросла вдвічі між 1971 і 2021 роками, за даними П'ю, досягнувши 18% населення. Ще один висновок звіту Pew полягає в тому, що домогосподарства багатопоколінь «можуть мати фінансові переваги, оскільки фінансові ресурси об'єднуються, а це означає, що сім'я допомагає у важкі часи». Дані за 2021 рік показують, що 10% домогосподарств багатопоколінь знаходилися на рівні бідності, порівняно з 12% для домогосподарств, в яких кілька поколінь не жили. Американці, які живуть у цих домогосподарствах, як правило, менш бідні, ніж ті, хто живе в інших типах домогосподарств, і це особливо актуально «для деяких груп, які економічно вразливі, наприклад, безробітні», - пояснює дослідження. Серед дорослих, які не досягли 40 років, чоловіки частіше, ніж жінки, живуть в домашніх господарствах, де проживають люди різних поколінь, але серед дорослих старше 40 років саме жінки, які, швидше за все, розміщуються. Третина дорослих, які проживають у домогосподарствах багатопоколінь, в якості основної причини такого домовленості, в тому числі 25% догляду за дорослим і 12% догляду за неповнолітнім. Найвищою часткою жителів у багатоквартирному домогосподарствах є дорослі у віці від 25 до 29 років (31 відсоток), з 37 відсотків для чоловіків і 26 відсотків для жінок. НАЧАЛЬНИК jab/ims