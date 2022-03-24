Більше половини всіх українських дітей перемістили війною

Женева, 24 бер Більше половини всіх дітей в Україні були примусово витіснені війною, як за межами, так і всередині країни, заявив сьогодні Юнісеф, агентство ООН, що забезпечує захист дітей. З оцінками населення 7,5 мільйонів дітей 4,3 мільйона повинні були покинути свої домівки, а з останніх 1,8 втекли з України і були знайдені як біженці переважно в сусідніх країнах Польщі, Румунії, Молдови, Угорщини та Словаччини. Ще 2,5 мільйона дітей покинули міста і переїхали до менших міст чи сільських районів, менш постраждалих від вторгнення, яке Росія запустила місяць тому. «Ця війна спричинила одне з найшвидших і найбільших переміщень дітей з часів Другої світової війни», - заявила у заяві виконавчий директор Юнісеф Кетрін Рассел. Згідно з даними Управління ООН з прав людини, 78 дітей загинули в бойових діях і більше сотні отримали поранення, хоча ці цифри представляють лише ті випадки, які агентство змогло перевірити самостійно, тому завжди наполягає на тому, що переконаний, що справжній кількість постраждалих більше. У зв'язку з цим українське агентство «Укрінфом» повідомило вчора, з даними ювенальної прокуратури, що війна агресії, що ведеться Росією, в Україні вже залишила 121 неповнолітніх загиблими та понад 167 поранених різного ступеня. Юнісеф зазначив, що спостерігається зниження охоплення планової вакцинації, особливо проти поліомієліту та кору, і тому побоюється, що спалахи цих захворювань можуть виникнути, особливо в ситуації, коли втекла населення часто живе в переповнених умовах. НАЧАЛЬНИК е/ах