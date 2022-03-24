Військовий вступ до влади у Венесуелі є «катастрофою», - громадська організація

Каракас, 23 бер Венесуельська громадська організація Social Watch запевнила в середу, що участь чиновників Боліварських національних збройних сил (FANB) у випадках влади в їх країні означає «катастрофу» і являє собою невдачу в контролі держави в останніх 20 років. «Ці 20 років перших двох десятиліть ХХІ століття є наочною демонстрацією невдачі військових в контролі держави і їх активної участі в національному розвитку, як це встановлено статтею 328 Конституції», - йдеться в організації в прес-релізі, в якому вони представили свою доповідь про FANB та його участь у політиці. Громадська організація заявила, що венесуельські військові при владі «означали» «катастрофу» і що вони «піддали» суспільству «мучеництву». У зв'язку з цим він пояснив, що частина гуманітарної та політичної катастрофи, яку переживає Венесуела, бере свій початок у застосуванні статті 328 Конституції «(яка), з одного боку, активно включає військових у національний розвиток (...), а з іншого боку, це усуває парламентський дозвіл на військові акції, які стали залежними від волі президента». З іншого боку, Social Watch пояснив, що в сценарії політичного переходу у Венесуелі «важливо» запропонувати «всебічну рекомпозицію військового інституту, одночасно з рекомпозицією інших життєво важливих для країни секторів, таких як охорона здоров'я, освіта та де- націоналізація економіки». Він зазначив, що в пошуках варіанту венесуельської кризи «висловлюється стурбованість і стурбованість тим, що військові стануть частиною переговорного мирного рішення». Однак він засудив, що в Венесуелі є «близько 130 військових в'язнів з політичних причин та масових оборон», що «робить будь-який тип зближення або конкретні переговори між військовими або сектором з них, з опозицією нездійсненними». НАЧАЛЬНИК CSM/GCS/CFA