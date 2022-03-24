«Мідсоммар»: один з найбільш шокуючих фільмів жахів десятиліття

Кінотеатр жахів - це такий популярний жанр, як і dozenado. Він продовжує випускати фільми, франшизи, продовження та рімейки, повторює формули та стилі. Але з'являються кожні кілька назв, які мають значення. Фільм, який відповідає терору, насильству та крові, але в той же час пропонує оригінальну та дивовижну історію. Фільм, як Мідсоммар.

Молоді головні герої історії - Дані (Флоренція П'ю) та Крістіан (Джек Рейнор). Вони переживають важку кризу в своєму партнері, яка загрожує їхнім відносинам. Дані несе на своїх плечах жорстоку травму, що виникла в результаті смерті її сім'ї. Друзі Крістіана вважають, що відносини більше не закріплені, і вони дають їм знати. Але Крістіан вирішує запросити Дані в поїздку, яка збирається просто поділитися зі своєю групою друзів. Це спосіб дати подружжю останній шанс. Не надто щасливі, друзі Дані приймають.

Кожен їде до відступу на ідилічному шведському острові, де живуть родичі одного з них. Це будуть свята, де речі повернуть свій порядок. Глядачі визнають ідеальну відправну точку для фільму жахів. ФільмАрі Астерне розчаровує.

Поїздка відбувається на дату літнього фестивалю, що проводиться кожні 90 років у глухому селі. Хоча це свято, молоді люди, всі вони студенти, мають антропологічний інтерес до дивних звичаїв місця. Крістіан і Джош бачать в архаїчному звичаї ідеальну тему для дисертації, яку вони готують. Ця сторона дослідників стане тим, що відкриває двері для найцікавіших нот в історії.

Поїздка на ідилічний шведський острів збігається з літнім фестивалем, що проводиться кожні 90 років. (Netflix)

Експериментуючи з наркотиками, група молодих людей ще більш вразлива до навколишнього середовища; культурний релятивізм, який вони тримають, перекриває тривоги, які починають звучати все голосніше. Одне з великих питань, яке зазвичай задають собі люди, які дивляться фільми жахів, - це те, чому головні герої не тікають, коли щось не так. Тут відповідь напрошується ідеально, крім забезпечення різкої інтерпретації поведінки людини. Дані не має антропологічного інтересу, але настільки постраждала від своєї сімейної трагедії, що вона тендітна перед обличчям сил, які проявляються на її очах.

«Midsommar» прекрасно пояснює, чому головні герої фільму жахів не тікають, коли щось не так. (Netflix)

У Midsommar є також велике політичне читання сьогодення і тонке і різке почуття гумору, щоб іронізувати цивілізований світ, все більше віддаючись жорстоким і ірраціональним групам.

Режисер дуже добре справляється з драматичним зростанням і встигає лякати поступово і серед білого дня. Денний хоррор - це змінна жанру, яка вимагає великого пульсу та величезної безпеки, коли мова йде про розповідь. Всі бояться темряви, але протягом дня доводиться будувати щось набагато більш витончене. Попередній фільм Астер « Спадщина диявола» (Спадкова , 2018), вже поставила його як одного з великих сучасних кінематографістів, що тут підтверджується.

Денний хоррор - дуже складна змінна жанру, але Арі Астер справляється з ним дуже добре. (Netflix)

І ми не повинні брати кредит ні від головного героя П'ю, кар'єра якого була настільки метеоричною, що здається десятиліттями. Її перша головна роль була в леді Макбет (2016), але супроводжувалася кількома популярними фільмами, досягнувши особливо важливого 2019 року з боротьбою з моєю родиною (Боротьба з моєю родиною ), Midsommar та Маленькіжінки (Маленькі жінки ), три ролі настільки різні, що багато глядачів, можливо, не помітили, що вона одна і та ж актриса. У 2021 році він уже працював над Чорною Вдовою, блокбастером Marvel. Але з усіх його ролей цілком можливо, що Дані є найбільш напруженим і важким у його кар'єрі.

Крім тлумачення поведінки людини, «Мідсоммар» пропонує велике політичне читання сучасності. (Netflix)

Версія, яка надходить на Netflix і випущена в кіно, має тривалість 147 хвилин. Є ще один монтаж, зроблений директором, за 171 хвилину. Між двома фільмами є кілька відмінностей, але найважливішим є те, що довша версія має сцени, які досить важко терпіти через їх насильство та кров.

Астра критикували за надлишок естетики, не тільки насильства, але в будь-якому випадку вони є недоліками, пов'язаними з його стилем. Фільм жахів, який лякає, має стиль, і великого головного героя не так просто досягти.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: