Мехіко, 23 березня Мексика отримала майже 70 мільйонів доларів від гватемальського туризму в 2021 році, крім країни, по повітрю прибули 62 395 туристів, з країни Центральної Америки 62 395 туристів, повідомив в середу глава Міністерства туризму Мігель Торруко. У заяві чиновник зазначив, що в 2021 році мандрівники з Гватемали становили «туристичні витрати 69,99 мільйона доларів» у Мексиці, що на 81,5% більше порівняно з тим, що було зібрано в 2020 році. Цю цифру запропонував Торруко під час зустрічі з послом Мексики в Гватемалі Ромео Руїсом Арменто, яка була дана з метою «обговорення стратегій збільшення туристичного обміну між країнами-побратимами, Мексикою та Гватемалою». На зустрічі прокоментували, що понад 62 395 туристів, які прибули повітряним транспортом з Гватемали, становили зростання на 60,5% порівняно з тими, хто прибув протягом 2020 року. Цифра поставила Гватемалу на 19 позицію в рейтингу країн, які відвідують Мексику. З іншого боку, Торруко заявив, що згідно з Офіційним посібником з авіакомпаній (OAG), на 2022 рік з Гватемали до Мексики заплановано 370 627 повітряних місць, це буде на 117% більше, ніж у 2021 році, коли було заплановано 170,799 місць. Він нагадав, що основними авіакомпаніями, які виконували маршрути між Мексикою та Гватемалою у 2021 році, були Aeromexico, Volaris та Transportes Aéreos Gatemaltecos (TAG Airlines), які разом становили 97% поставок, з січня по грудень 2021 року. Чиновник заявив, що до пандемії в 2019 році з Гватемали прибуло 160 166 туристів по повітрю, але в 2020 році спостерігалося зниження на 75,7%. Що стосується витрат на туризм, гватемальський туризм склав 160,38 мільйона доларів для Мексики в 2019 році, але до 2020 року відбулося зниження на 76%, сказав Торруко. На початку лютого був відкритий маршрут Канкун-Флорес, Гватемала, повітряне сполучення для зміцнення мостів зв'язку світу майя. НАЧАЛЬНИК jmrg/я/cpy (фото)