Матіас Новоа з Infobae: його дебют на Televisa, його роль у «Ла-Херенсії» та те, як акторська робота знайшла його

МатіасНовоа - чилійський модель і актор, який живе в Мексиці з 2007 року, хоча брав участь в інших проектах, таких як El señor de los cielos та реаліті-шоу La Isla; це буде теленовела Ла Херенсія : спадщина любові , яка знаменує його дебют як головного героята його першу участь у Televisa .

Постановка Хуана Осоріо вийде наступного четверга, 28 березня о 8:30 на каналі Las Estrellas , перед приходом на телебачення, актор Матіас Новоа пояснив Infobae Мексика , що він відчуває себе дуже нервовим, бо знає, що він несе велику відповідальність, коли грає Хуана дель Монте, його персонажа.

У розмові з цим ЗМІ Новоа пояснив, що спочатку він відчував себе відкинутим своїм характером, і йому було важко адаптуватися до гри президента міжнародно важливої компанії з авокадо.

«Він зовсім не схожий на мене, спочатку я його трохи відкинув, тому що він сказав: «Ні, але чекайте тебе», він супер правильна людина, супер традиційна, він говорить певним чином, і все це робота, яка досягається щотижня, перші були дуже важкими, через чотири місяці після записує персонажа, який у мене вже є, він уже мій , але це був досить складний процес», - поділився він з Infobae Mexico.

La Херенсія вийде 28 березня (Фото: Instagram/ @laherencia_tv)

Слід зазначити, що сюжет Ла Херенсія обертається навколо групи братів, які зазнають смерті батька і отримують спадок, що починає викликати проблеми з появою Сари на ранчо, таємничої сестри, яку грає МішельРено.

В історії цієї мелодрами Сара та Хуан дель Монте починають мати роман, слід зазначити, що в розмові з Infobae MexicoМатіас Новоа уточнив, що всі діти Дон Северяно є прийомними.

Коли цей носій запитав у Матіаса, яким є його сприйняття мильних опер, модель пояснила, що вони йому подобаються, але не дотримується жодної віри:

«Акторська робота знайшла мене, а не те, що я їх бачив і сказав: «Я хочу робити мильні опери», але спочатку почався мій акторський процес, а потім прийшов «Я почну робити мильні опери», потімя зрозумів, що вважаю себе кимось дуже чутливим», - пояснив він Infobae Мексика.

Хуан дель Монте - підприємець (Фото: Instagram/ @laherencia_tv)

З іншого боку, він зазначив, що тип романтики, який переслідує його персонаж з Мішель Рено, є одним з його улюблених: «Мені подобаються історії кохання, про ці заборонені кохання; Мені почала подобатися ця хвиля «Я хочу грати головного героя, який бореться за любов», і це кілька разів торкнулося мене вже», - сказав він.

Тема цієї теленовели називається La Malagueña і виконується Анхелою Агілар. У зв'язку з цим Новоа пояснила цьому засобу, що пісня дає їй китайську шкіру, оскільки «це дуже доречно до того, що має бути La herencia ; особливо про історію кохання Хуана та Сари», пояснив він, даючи зрозуміти, що пісня відкриття відповідає дуже добре до мелодрами.

За словами актора El Señor de los cielos, пісня розповідає про зовнішній вигляд, і саме візуальна мова мильної опери, як правило, зосереджується на тих двох персонажах, які «завжди дивляться один на одного, ми завжди граємо з нею, любимо з перешкодами».

Він також поділився, що працювати з Мішель Рено було надзвичайно легким для нього, оскільки вони вже зіграли пару у фільмі, тому вони вже мають впевненість дати поради щодо сцен: «Він дуже полегшена і дуже професійна людина», - сказав він.

Новоа радий знову діяти разом з Рено (Фото: Instagram/ @laherencia_tv)

Інші актори, які входять до складу Ла Херенсії , -Даніель Ельбітар, Еммануель Паломарес, Хуан Пабло Гіл та Маурісіо Енао; з якими Матіас Новоа вже сформував братство поза його ролями, адже в найскладніші дні сміх на форумі освітлює їхні дні.

«Ми як брати на сцені і зовні теж, ми дуже насолоджувалися записами, це так приємно зустрітися з вами з відданими і старанними колегами», - сказав він Infobae Mexico.

Кінь Матіаса називається Куерво (Фото: Instagram/ @laherencia_tv)

Матіас описав цю мильну оперу як контраст між сільським життям та важкий грошовий обіг мексиканського зеленого золота, тобто авокадо. Він навіть прокоментував, що бізнес цієї мелодрами тісно пов'язаний з тим, що насправді представляють компанії, які експортують цей фрукт.

Окрім викликів, з якими він стикався для примирення зі своїм персонажем, Матіас пройшов навчання, щоб химерно їздити на Куерво, коні, з яким він мав працювати в Ла-Херенсії і з яким він повністю погодився:

«Ми отримали підготовку, я знову зв'язався з цими прекрасними, нав'язаними, але в той же час благородними тваринами; оскільки ці брати виросли на полі, треба бачити, що вони дуже добре їздять з дитинства», - сказав він Infobae Mexico.

Для того, щоб зв'язатися зі своїм персонажем, Матіас повинен був зрозуміти його і відпустити судження про відмінності, які він мав щодо Хуана дель Монте; «Я робив персонажів, які мали трохи мене, я вивів найбільш «темну» сторону, і цього разу я не мав нічого спільного з ним», - сказав він . Тож він знову і знову вивчав лібрето, «щоб зрозуміти, звідки він говорив».

(Фото: Instagram/ @laherencia_tv)

«Це перший раз, коли мені довелося грати персонажа, який не схожий на мене, починаючи з фізичної частини, як він одягається, як розчісує волосся, як рухається в цьому діловому світі, тому що він є президентом найважливішої компанії в країні і керує великими грошима, але в той же час ця людська частина його, має велике серце, є лідером». згаданийInfobae Мексика.

Для адаптації він також заручився допомогою продюсера Хуана Осоріо , який, за словами Новоа, «грає з усім всесвітом» під час виконання проекту, оскільки він навіть дає їм поради.

Матіас Новоа поділився, що, щоб потрапити в свого персонажа, він зазвичай ізолюється від усього шуму та руху на знімальному майданчику, особливо в найважливіших сценах, оскільки вони записують від 25 до 30 пострілів, і йому потрібно бути дуже зосередженим.

Новоа зазвичай ізолює себе, щоб увійти в характер (Фото: Надано)

Як професіонал, Матіас Новоа дуже суворий і самокритичний, оскільки він пояснив, що в той день, коли він повністю задоволений своєю інтерпретацією, тоді його акторська робота зупиниться. «Я вимагаю себе таким чином, щоб я віддав 200 відсотків», - виявив він в цьому ЗМІ.

Те, що йому найбільше подобається в акторській майстерності, - це носити чужий одяг і жити своїм життям, однак він зазвичай не любить бачити себе на екрані.

«Я багато критикую себе, ви ніколи не будете задоволені тим, що бачите, я ніколи не говорив: «Ця сцена була вражаючою, я б нічого більше не робив», - сказав він Infobae Mexico. Він також поділився тим, що завжди прагне вдосконалюватися для своїх наступних записів, і він ніколи не «цвях», дивлячись на свої проекти, як тільки він уже знайшов, як повинен діяти.

Нарешті, він поділився, що хотів би залишити спадок так само, як той, який залишив його дідусь , тобто любитель музики, вина та любові до тварин, адже для Матіаса спадщина такого роду важливіше, ніж грошова.

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