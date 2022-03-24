Луїза Фернанда В і Пайп Буено очікували б своєї другої дитини

ЛуїзаФернанда В таПайп Буено - одна з найбільш визнаних пар у національному шоу, саме тому народження їхнього синаМаксимо Гіральдо Катаньо стало однією з найбільш обговорюваних тем серед їхніх послідовників, ще до того, як наймолодший прибув у світ трохи більше року тому.

І хоча знаменитості змогли лише трохи насолодитися цим етапом як батьки, кажуть, що їх друга дитина вже буде в дорозі.

Версія нової дитини в сім'ї Гіральдо Катаньо почала набирати досить багато сил серед цікавих, після розважальної програми «Я все знаю», опублікованої в Instagram частина інтерв'ю, яке вони зробили з нею нещодавно, в якому вона здається не дуже зручною з животом і намагається приховати це з камер.

«Зверніть увагу на мене Колумбію! Мабуть, є відома вагітна жінка: Луїза Фернанда В очікувала б свою другу дитину художниці Пайп Буено», - сказали ЗМІ.

Реакції були негайними, оскільки новина застала багатьох зненацька, вважаючи, що зовсім недавно впливовий з Антіокії заперечував подібні чутки, стверджуючи, що зараз у неї є кілька зайвих кілограмів, і це стало помітним на її фігурі.

Версія, поставлена «Я все знаю», набуває більшої сили, враховуючи, що Луїзі Фернанда W важливо зайняти деякий час, щоб засвоїти цей тип новин, перш ніж оприлюднити її, як вона неодноразово повторювала.

«Я не розумію, чому є люди, які не дозволяють вагітній жінці жити своїм спокійним процесом, тобто є вагітні жінки, які не приховують свою вагітність, але які просто хочуть переконатися, що їх процес в перші місяці в порядку, що їх дитина приходить в ідеальному стані, щоб мати можливість повідомляти новини... те, що вони раніше не повідомляють про це, не означає, що вони приховують вагітність», - сказав він.

Як пояснила Луїза Фернанда В у своїх соціальних мережах, все є результатом 10 років, які минули з моменту операції на грудях вперше, і хоча їй довелося змінити раніше, пандемія завадила їй здійснити цей процес.

Але це була не просто зміна протезування, тому що, як вона сама виявила в той час, вона скористалася можливістю збільшити розмір силіконів.