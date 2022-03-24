Карла Таразона приймає публічне вибачення Ізабель Асеведо: «Омитися - людина»

Хоча Ізабель Асеведо та Крістіан Домінгес закінчили свої романтичні стосунки майже три роки, Карла Таразона не витрачала часу, щоб продовжувати атакувати популярну «Чабеліту» за те, що нібито вплутався у її стосунки з камбіамберо.

Однак це протистояння закінчилося сьогодні, коли танцівниця використовувала камери Amor y Fuego для звернення до телеведучої та вибачилася, якщо вона коли-небудь змусила її відчути.

СловаІзабель Асеведопочула самаКарла Таразона, яка погодилася відповісти на заклик журналу відповісти наживо напублічні вибачення, надіслані їй її «ворогом номер один» протягом декількох років.

Далеко не допитуючи її або продовжуючи нападати на неї, радіоведучий добре прийняв вибачення і вирішив пробачити «Чабеліту», зазначивши, що вона закінчила ворожнечу, яку вони мали протягом декількох років.

« Помилятися - це людина, ми всі допустили помилки в якийсь момент нашого життя. Зараз у мене склалася сім'я, чудовий чоловік, який завжди підтримує мене, моїх дітей... Я також збираюся закінчити все це. Скажіть Ізабель, що публічні вибачення приймаються », - сказав він.

В інший час Карла Таразона розкрила справжні причини, чому її засмутили Ізабель Асеведо, заявивши, що предмет невірності - це не те, що її найбільше турбувало, а те, як все відбувалося в той час.

«Я хочу, щоб ви щось зрозуміли... можливо, весь цей час це не була тема «вона мене забрала або не забрала мене»; що завжди боляче мені, - це те, як все відбувалося, я не поводився погано з нею... Я завжди говорив: «чому вона не говорить правду». Я думаю, що, врешті-решт, сьогодні все більш ніж зрозуміло. Я щиро сподіваюся, що ми всі щасливі в житті, яке має кожен», - додав він.

ІЗАБЕЛЬАСЕВЕДО ТАКОЖ ВИБАЧИЛАСЯ ПЕРЕД МАТІР'Ю

ІзабельАсеведо з'явилася на шоуAmor y Fuego , щоб дати подробиці своїх романтичних стосунків зКрістіаном Домінгесом протягом декількох років. За словами танцівниці, вона шкодує, що була з камбіамберо, тому що мати попередила її, що станеться, якщо вона погодиться бути з ним.

Вона не могла не зламати, коментуючи цю тему, тому що згадала, що її мати була з нею через добрі та погані часи, тому вона також вибачилася перед нею, особливо за те, що не слухала її в той час.

« На жаль, я не слухала свою маму, моя мама багато разів попереджала мене, вони не прийняли його в моєму будинку, в той час я дуже схвильований, закохався, і добре я просто слухав все, що він мені сказав », - додав він.

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