Хуан Пабло Медіна вперше позував своїм протезом: «Я перестаюся»

Через8 місяців з моменту ампутації однієї з його ніг через ускладнення у його здоров'ї, що виникли внаслідок інфаркту,Хуан Пабло Медіна вперше позував своїм протезом . Актор очолив процес одужання і подякував йому за безумовну підтримку, яку він отримав від своїх близьких.

Це було в середині 2021 року, коли шоу-бізнес похитнувся, дізнавшись про стан здоров'я видатного актора, який досяг успіху в національній галузі в таких проектах, як Соя ту фан, La casa de las flores, тато хотів, Гуадалупе Рейес, Клуб ідеалістів, Любов моїх кохань, Тридцять, одиночний і фантастичний, серед багатьох інших.

З цього часу і перекладач, і його родичі залишилися поза ситуацією, і лише деякі деталі, такі як ампутація його кінцівки через тромбоз. Після місяців відновлення Медіна дала інтерв'ю для журналу GQ , де вона відкрила своє серце, щоб розповісти про свій досвід відновлення.

Обкладинка журналу GQ Mexico, взята актором у його акаунті в Instagram. (Скріншот: juan:pablomedina/Instagram)

Для початку Хуан Пабло Медіна поділився, що його реабілітація почалася з тих пір, як він прийняв важке рішення втратити ногу, щоб врятувати своє життя, адже як тільки він повідомив медичного персоналу, він мав контакт з психіатром, який допоміг йому через ситуацію , і це було б завдяки переговорам що він стверджував, що він зміг взяти ампутацію з іншої точки зору.

«Ми почали говорити про рішення до того, як було зроблено медичне втручання, і це зробило всю різницю. Потрібнорозуміти це і що фахівці вас підтримують. Це страшна річ, але я міг би розраховувати на цю допомогу. Яніколи не брав терапії в своєму житті, і тепер я рішуче налаштований не відмовлятися від неї даремно», - сказав він для цього засобу.

Після хірургічного втручання у Медіна розвинулася безсоння, яка поступово розсіювалася з відпочинком медичною допомогою. Наступним кроком було знайти протез, відповідний для його потреб, і для цього він мав допомогу своєї подруги Поліни Давіли та його комунікаційний агент. Ситуація викликала у нього занепокоєння, оскільки він не знав, яким буде його життя за допомогою цього нового інструменту підтримки.

Кілька днів тому вона поділилася зі своїми друзями та колегами під час весілля Марімарвега Вега. (Фото: Instagram/ @matimarvega)

«Коли вони сказали мені, що я збираюся ампутувати, перше, що прийшло на думку, - це те, що моє життя, коли я його носив, закінчилося. Ось тоді вам цікаво, що ви збираєтеся робити і якими будуть зміни . Те, що я хотів, - це просто жити, і звідти я почав мислити позитивно», - сказав він.

Нарешті, актор зізнався, що процес адаптації та реабілітації проходить повільніше, ніж він очікував, але впевнений, що з відданістю та терпінням він зможе відновити свої особисті та професійні плани. Він також визнав, що за останні кілька місяців пережив злети і падіння, але завдяки підтримці своїх близьких і людина, яка пережила подібну ситуацію, домігся прогресу.

«На даний момент моє відновлення йде дуже добре. Я думав, що в Чинзі я буду ходити з протезом, але ні. Я переставляюся», - додав він.

Актор позував з деякими своїми найближчими друзями (Фото: тимчасові історії Instagram/@paulinada_)

ХуанПабло Медіна запросив своїх послідовників в Instagram прочитати його життєвий досвід із публікацією, де він зайнявся обкладинкою, яку він зробив для журнал. На зображенні, зробченому Рам Мартінесом, його можна побачити, що лежить на траві зі своїм вихованцем і носить його протез. Найбільше виділялося його яскравою посмішкою.

«Щасливий поділитися цим епізодом з вами в моєму житті. Ядуже вдячний всім вам за вашу підтримку та хороші вібрації, тут я розповідаю вам трохи про те, яким був цей процес, відтепер ми йдемо з усім зрозумілим, що так!!» , написав він.

Безсоромно ящик для коментарів був наповнений лестощами, повідомленнями про прихильність і добрі побажання для його якнайшвидшого одужання. Серед реакцій були Марія Леон, Андреа Легаррета, Сандра Ечеверрія, Каміла Соді, Ейслінн Дербез, Ерік Еліас та інші.

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