Johnson оголосить про відвантаження 6 тисяч нових ракет в Україну

Лондон, 23 березня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосить у четвер новий пакет військової та фінансової допомоги Україні під час самітів НАТО і G7, який включає в себе відправку 6 тисяч додаткових ракет до української армії. Джонсон виявить, що з новими 6 000 ракет, включаючи протитанкові снаряди, Великобританія подвоює поставки цієї зброї більш ніж 10 000. На даний момент британська влада вже поставила в українську армію 4 тисячі протитанкових озброєнь, в тому числі ракети NLAW і Javelin, які можуть випустити одна людина з плеча і які, за словами аналітиків, спричинили хаос серед російських військ. Також передбачені зенітні ракети Starstreak, щоб українські сили могли відбити атаки російської авіації. Велика Британія також виділить ще 25 мільйонів фунтів стерлінгів (30 мільйонів євро) на фінансову підтримку українським збройним силам, крім 400 мільйонів фунтів стерлінгів (480 мільйонів євро), які вже віддані економічній та гуманітарній допомозі. Крім того, «прем'єр» виділить 4,1 млн фунтів стерлінгів (4,9 млн євро) на глобальну службу BBC, в рамках зусиль проти дезінформації в Росії та Україні, йдеться в заяві офісу прем'єр-міністра Даунінг-стріт. «(Президент Росії) Володимир Путін вже зазнає невдачі в Україні. Але ми не можемо стояти на місці, поки Росія зводить до пилу українські міста та селища. Велика Британія буде працювати зі своїми союзниками для збільшення військової та економічної підтримки України, зміцнення її оборонних сил», - заявив Джонсон, йдеться в заяві. Для прем'єр-міністра Великобританії міжнародне співтовариство «стоїть перед вибором» між «збереженням полум'я свободи живим і ризиком його змітати в Європі та світі».