Джонсон вважає, що посилання на ядерну загрозу прагнуть «відвернути увагу»

Брюссель, 24 березня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив у четвер, що посилання на застосування ядерної зброї в контексті вторгнення в Україну російськими військами мають на меті лише «відволіктися» від того, що насправді відбувається в цій країні: безжальна атака умовні засоби проти невинних людей, хоча попереджав, що якщо загроза стане реальністю, то це буде «катастрофа». «Я думаю, що дискусія щодо застосування ядерної зброї має на меті відволікати від того, що насправді відбувається. Це насправді дикий напад звичайних ЗМІ на невинних людей в Україні», - заявив Джонсон на прес-конференції, після позачергового саміту НАТО, що відбувся у Брюсселі. «Вся дискусія щодо ядерної зброї має на меті це в протистоянні між Росією як ядерною енергетикою та іншими ядерними державами, це не те, що відбувається. Те, що відбувається - це протистояння між Росією і абсолютно невинними людьми в Україні», - сказав він. У будь-якому випадку він зізнався, що якщо така атака сталася, «це було б не тільки морально огидно, але і катастрофічно» і що союзники розглядають «з жахом» можливість застосування зброї масового ураження. «Якби (президент Росії Володимир) Путін мав потрапити в щось подібне, то наслідки були б дуже серйозними (...) Я думаю, що це було б катастрофічно для нього, і я думаю, що він це розуміє», - сказав Джонсон. З іншого боку, він підкреслив, що союзники НАТО мають намір допомагати українцям, які «мають право бути оснащеними зброєю для захисту», - підкреслив прем'єр-міністр Великобританії. Незважаючи на заклики України протягом тижнів, що призвели до створення зони безпольотів, Джонсон зазначив, що це те, чого не передбачається в НАТО, оскільки це передбачає збиття російських літаків і уточнив, що те, що має на меті забезпечити Україні необхідне оборонне озброєння. За словами прем'єр-міністра Великобританії, також не здається легко відправляти танки і літаки, як просила президент України Володимир Зеленський. «Ми бачимо, що можна зробити (...) на даний момент здається дуже важким. Ми бачимо обладнання, яке здається найбільш відразу життєздатним, ракети дозволяють українцям захиститися від авіаударів», - і протистояти російській артилерії, - сказав він. З іншого боку, Джонсон визнав труднощі, які мають деякі європейські країни, зокрема Німеччина та Італія, у прийнятті певних санкцій за їх залежність від російської нафти і газу, але оцінив кроки, які вони вживають для відключення, і «уникнути шантажу Путіна», і зазначив, що Сполучене Королівство буде там, щоб підтримати їх. Він також хотів дати зрозуміти, що ні НАТО, ні G7 не проти росіян, а проти Путіна. Johnson оголосив про новий пакет військової та фінансової допомоги для України, який включає в себе відправку 6 тисяч додаткових ракет до української армії. З новими 6 000 ракет, включаючи протитанкові снаряди, Великобританія подвоює поставки цієї зброї більш ніж 10 000. На даний момент британська влада вже поставила в українську армію 4 тисячі протитанкових озброєнь, в тому числі ракети NLAW і Javelin, які можуть випустити одна людина з плеча і які, за словами аналітиків, спричинили хаос серед російських військ. Також передбачені зенітні ракети Starstreak, щоб українські сили могли відбити атаки російської авіації. Велика Британія також виділить ще 25 мільйонів фунтів стерлінгів (30 мільйонів євро) на фінансову підтримку українським збройним силам, крім 400 мільйонів фунтів стерлінгів (480 мільйонів євро), які вже віддані економічній та гуманітарній допомозі. НАЧАЛЬНИК Крім того, Джонсон повідомив, що Велика Британія надасть додаткові 4,1 млн фунтів стерлінгів (4,7 млн євро) для Всесвітньої служби BBC для усунення дезінформації в Росії та Україні, а також нову фінансову та поліцейську підтримку розслідування ICC щодо військових злочинів. НАЧАЛЬНИК MB/кішка/тобто