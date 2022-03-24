JEP надав умовно-дострокове звільнення одному з рекрутерів «Помилкових позитив' в Норте де Сантандер

Усереду JEP надав допомогу до умовно-дострокового звільнення Олександру Карретеро Діасу, якого переслідували звичайні суди та засуджений до 44 років позбавлення волі за безпосередню участь у так званих «помилкових позитивах», які були вбивствами мирних жителів, вчинені солдатами колумбійської армії, щоб пройти їх як партизани вбили в бою, щоб отримати вихідні дні, акції та фінансову компенсацію.

На радіостанції La W вони повідомили, що Карретеро Діас набрала під помилкові обіцянки роботи молодих людей, які пізніше закінчили форму, щоб змусити їх пройти як жертви підривів у Норте-де-Сантандер. Засудженийнесе відповідальність за 23 вбивства цивільних осіб.

«Спікер взяв на себе завдання виявити і передати людей, щоб вони могли бути представлені як жертви в бою. У деяких випадках він навіть активно втручався в затримання деяких жертв, іноді на один або кілька днів», - цитували вони зі своєї судової справи.

За даними мирного суду, Карретеро Діас надав важливу інформацію, щоб розкрити цю кримінальну практику в цьому департаменті в північно-східній частині країни, а також відбув кілька років покарання, дозволяючи йому отримати свою свободу. Він також оцінив причетних військових і повністю прийняв свою відповідальність у цій кримінальній практиці, за якою JEP оцінює, що є 6 402 жертв по всій Колумбії.

По радіо вони нагадали, що це рішення JEP було прийнято також через те, що Карретеро Діас порушив опіку, оскільки, не даючи жодних пояснень Палата визначення не вирішила на його прохання про свободу.

Тепер той, хто був одним із рекрутерів молодих людей на «Помилкові позитиви», як тільки резолюція JEP буде реалізована, зможе покинути своє місце ув'язнення в Кукуті.





JEPприйняв подання полковника Ернандо Переса Моліна

Ернандо Перес Моліна був командувачем Третьої бригади, а потім Третьою дивізією армії, і розслідується щонайменше 17 випадків незаконних смертей, представлених як бойові жертви, відомі як помилкові спрацьовування, про які він був би обізнаний і навіть нібито сприяв під час його командування.

Полковник у відставці подав свій запит на подання до Спеціальної юрисдикції за мир (JEP) з вересня 2021 року, і в останні дні йому відповіла Кімната для визначення правових ситуацій , щоб взяти на себе розслідування його провадження, крім того, що було згадано кілька ораторів армії.

Незважаючи на цю ситуацію, Перес Моліна, за даними радіостанції W Radio, представив себе невинним і вручив документ про внесок у правду, який не повністю переконав суддю ПалатиСандра Жаннет Кастро, яка попросила його надати документ з більш всебічним внеском в наступні 10 днів.

Палата визнала, що назва генерала згадується у двох файлах «помилкових позитивних», крім тих, що з'являються в цьому випадку в JEP, для страти мирних жителів у відділах Кауки, Валле-дель-Каука та Кальдаса. Єщонайменше 17 жертв, які могли б бути пов'язані з Пересом Моліною, винними яких були члени піхотного батальйону № 23 перемоги та батальйону № 57 мучеників де Пюеррес, які на той час виконували його накази.

«Нібито (Перес Моліна) не тільки заохочував практику такої протиправної поведінки, але й мав попередні чи пізні знання обставин, за яких вони будуть страчені , або як вони були прикриті, що призвело до того, що попередні розслідування були ініційовані проти них прокурорами», - цитується газета El Espectador про подання документа.





ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: