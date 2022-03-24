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Четвер 24 Березень 2022
Україна

Індійська освітня технологічна компанія BYJU'S, новий спонсор чемпіонату світу

Newsroom Infobae

24 Березень 2022

Мадрид, 24 березня індійська освітня технологічна компанія BYJU'S стане офіційним спонсором чемпіонату світу з Катару 2022, який відбудеться з 21 листопада по 18 грудня, про що оголосила ФІФА в четвер. Штаб-квартира знаходиться в Бенгалуру, Індія, з офісами в 21 країні, BYJU'S має 150 мільйонів студентів по всьому світу і є лідером у персоналізованому та привабливому технологічному освітньому контенті та продуктах. Його мета полягає в тому, щоб підняти цікавість до навчання, заохотити поведінку самоучки та допомогти покращити результати навчання, поєднанням цифрових та віч-на-віч методів. Це дозволило 3,4 мільйонам студентів з неблагополучних громад навчатися з цифровою системою в Індії і має на меті охопити 10 мільйонів студентів у своїй країні до 2025 року. НАЧАЛЬНИК WMO/ГМО