Індійська освітня технологічна компанія BYJU'S, новий спонсор чемпіонату світу

Мадрид, 24 березня індійська освітня технологічна компанія BYJU'S стане офіційним спонсором чемпіонату світу з Катару 2022, який відбудеться з 21 листопада по 18 грудня, про що оголосила ФІФА в четвер. Штаб-квартира знаходиться в Бенгалуру, Індія, з офісами в 21 країні, BYJU'S має 150 мільйонів студентів по всьому світу і є лідером у персоналізованому та привабливому технологічному освітньому контенті та продуктах. Його мета полягає в тому, щоб підняти цікавість до навчання, заохотити поведінку самоучки та допомогти покращити результати навчання, поєднанням цифрових та віч-на-віч методів. Це дозволило 3,4 мільйонам студентів з неблагополучних громад навчатися з цифровою системою в Індії і має на меті охопити 10 мільйонів студентів у своїй країні до 2025 року. НАЧАЛЬНИК WMO/ГМО