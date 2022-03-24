«Якщо лібералізм хоче охопити фашизм, ми не можемо його зупинити»: Петро до Гавірії на розрив діалогів

Colombian presidential candidate Gustavo Petro arrives at a meeting of members of the Historical Pact coalition to define the vice-presidential formula, in Bogota, Colombia, March 22, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez REFILE - QUALITY REPEAT

Цієї середи, 23 березня, колишній президент Колумбії та директор Ліберальної партії Сезар Гавірія оголосив, що діалог з Історичним пактом був «нездійсненним» і закрив усі можливості об'єднання з лівою коаліцією перед першим президентським раундом, який відбудеться 29 травня.

У заяві колишній президент цієї громади, який здобув важливе голосування під час законодавчих виборів, відхилив заяви афро-колумбійської активістки Франсії Маркеса, яка була оголошена сьогодні вранці вранці віце-президентською формулою лідера опозиції та кандидатом на президентство Колумбії Густаво Петро.

«Мені дуже шкода, що історичний пакт вважає, що його запальна мова - це те, що ми колумбійці можемо святкувати. Сподіваюся, що наша країна не очікує тієї мови та ставлення, які призведуть до більшого насильства та тотального протистояння між її економічними, соціальними та політичними силами», — зазначив директор Ліберальної партії.

Однак лівий сенатор і кандидат в президенти Колумбії Густаво Петро, який очолює опитування про наміри голосувати, сказав колишньому президентові, до якого він звертався останніми днями, перед обличчям законодавчих та президентських виборів, що «ліберальне ставлення завжди буде готовим до прийняти критику і ставити свої аргументи замість неї».

У свою чергу, він зазначив, що не прагне дискваліфікувати людей, коли визнав, що Колумбії потрібен шлях виправлення, і він запросив ряди ліберальної партії зробити країну «силою життя», залишивши двері відкритими для членів цієї лавки та бойовиків для підтримки політичного проекту Історичний пакт.

«Ми визнаємо в Сезарг Гавірії людину, якою Ліберальна партія призначила свого речника. Мисподіваємось, що лібералізм підготує себе до того шляху реформ, які потребують Колумбії. Якщо лібералізм захоче охопити фашизм, ми не можемо запобігти цьому, історія буде судити про це суворо», - сказав лівий сенатор.

Зі свого боку, сенатор та керівник дебатів Історичного пакту Рой Баррерас зазначив, що Сезар Гавірія був керуючим Конституцією 1991 року, «що Історичний пакт повинен захищати» і який супроводжував «без вивихів» Мирну угоду, вказуючи, що образити його було помилкою «я сподіваюся Ви розумієте, що не світ має досвід побудови єдності».

«Дуже важко так. Увідносинах такого рівня не можна імпровізувати. Оплески з схвильованої галереї. Закриті двері для побудови управління. Розтратити зусилля, докладені для додавання та перемоги в першому раунді, не є гарною ідеєю. Навіть перемагаючи, ви повинні правити. Міст зламаний... чим ми його вилікуємо... », - сказав конгресмен Баррерас, який, здається, пуджа Франсія Маркес за свої заяви проти колишнього президента.

Заяви, які викликали б обурення Сезара Гавірії, були згадані Франсією Маркесом під час її презентації як віце-президентської формули Історичного пакту, зазначивши, що вона ніколи не заперечувала необхідності працювати з громадою, яка отримала важливі результати на виборах Конгресу .

«Ми завжди говорили: «з Ліберальною партією як такою є кожна відкритість рухатися вперед». Щеодна річ, яку я сказав, - це проблема з Сезарг Гавірією як людиною. Він представляє неолібералізм, він представляє більше того ж, і ця країна вимагає змін», - сказав кандидат, який виграв третє за величиною голосування в коаліціях у внутрішніх консультаціях, маючи майже 800 000 голосів.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ