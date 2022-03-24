Хамрауї, атакований гравець ПСЖ, засуджує, що її товариші по команді пересліплюють її

Париж, 24 березня Пари Сен-Жермен французький інтернаціонал Кейра Хамрауї відчуває переслідування трьох її товаришів по команді, включаючи Аміната Діалло, яка була першою заарештована за агресію, яку вона зазнала минулого листопада. Як виявив цього четверга газетою L'Équipe, адвокат Хамрауї направив лист до юридичних та людських ресурсів ПСЖ, скаржившись на переслідування свого клієнта Діалло, Марі-Антуанеттою Катото та Кадідіату Діані, а також деякі шанувальники клубу. Деякі з них образили його 11-го, коли він вийшов на поле 20 хвилин у матчі, тоді як вони розмістили банер на підтримку Діалло, який також не був стартером. Він також був ображений графіті, яке з'явилося на полігоні поряд з різкою критикою гравців першої команди після поразки Ліги чемпіонів проти «Реала». Для адвоката Хамрауї ця ситуація, яку він описує як «провокація, погрози, образи та залякування», викликає «серйозну переробку свого психологічного здоров'я», яка, коли вона трапляється неодноразово, є «моральними домаганнями». «Ці умови спричиняють погіршення умов праці мого клієнта, порушуючи її права, її гідність, змінюючи психічне здоров'я та компрометуючи її професійне майбутнє», - каже адвокат, який також критикує «нездорове мовчання» клубу та «ганебну пасивність». Він продовжує, що вони нічого не зробили, незважаючи на повідомлені факти та закликають до дій для поліпшення ситуації. Співіснування між Хамрауї та Діалло, схоже, не покращується після листопадової агресії, тоді як Катото, найкращий бомбардир в історії ПСЖ, здається, стає на бік другого, якому вона присвячує голи, які вона забиває. Вибухова ситуація, яка може мати наслідки для провідної команди французької ліги, а також національної збірної, де Катото живе з Хамрауї, якого знову викликали. Штурм відбувся після обіду для жіночої команди, і, якщо Діалло був спочатку заарештований поліцією, її відпустили без звинувачення. Слідчі все ще намагаються з'ясувати, хто стоїть за цією атакою, і поки що вони виявили, що Хамрамуї мав роман під час свого перебування в Барселоні з тодішнім технічним директором каталонського клубу Еріком Абідалом, що призвело до його розлучення.