У затоці Картель вдарили чоловіків, які вказали довгі гармати на американський вертоліт впав

Влада Мексики захопили підданих, які вказували довгі гармати на вертоліт, що перевозив поліцію США в районі долини Ріо-Гранде , який знаходиться на кордоні між двома країнами. Усвідомивши наявність озброєних предметів всередині транспортного засобу, формени-форми звернулися за допомогою до мексиканської влади, які провели операцію з пошуку постраждалих чоловіків.

Співробітникиполіції Департаменту громадської безпеки в окрузі Старр, штат Техас,повідомили, що «Вони зв'язалися з урядом Мексики за допомогою. Вони розташували схованку з більш підозрюваними членами картелю», оскільки елементам Міністерства національної оборони в Тамауліпасі вдалося знайти місцезнаходження передбачуваних злочинців.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, елементи мексиканської армії зіткнулися з постраждалими людьми після того, як знайшли своє місцезнаходження, в результаті чого загинуло п'ять членів злочинного осередку, що належить картель Перської затоки. Чотири суб'єкти були заарештовані у володінні автомобілем і чотирма довгими гарматами, які були передані в розпорядження Генерального прокурора Республіки (ФГР).

Минулої середи, 21 березня, губернатор Техасу Грег Ебботт поділився через свій акаунт у Twitter аудіовізуальним матеріалом, захопленим поліцейським вертольотом Техасу, який би здивував суб'єктів кримінальних операцій, тому постраждалі чоловіки націлилися і нібито обстріляли зброю по повітряному транспортному засобу; не постраждали повідомлялося про обмундирування.

(Скріншот: Твіттер/Пуебло2)

Вказавши свої гармати на поліцію, постраждалі люди розмовляли один з одним і втекли в напрямку міста на мексиканській стороні кордону, куди відправилися співробітники національної громадської безпеки, щоб спробувати знайти предмети, але знайшли лише кілька порожніх будинків.

Згодом елементи армії прибули на місце події і ініціювали механізм безпеки , який призвів до протистояння і подальшого арешту чотирьох суб'єктів, які були відправлені до відповідних органів влади.

Раніше агенти Прикордонного патруля тактичних операцій повідомляли про збройний напад в тому ж районі , де бойовики націлювалися на вертоліт. Чоловіки в уніформі реагували так само з боку США до Мексики, але з обох сторін не повідомлялося про травми.

Зіткнувшись із хвилею насильства та зникнення в Тамауліпасі, Державний департамент США (Dos) видав своїм громадянам попередження про подорож, щоб запобігти їх виїзду до цього прикордонного пункту призначення ; крім того, він дозволив виїзд свого персоналу позаштатного консульства.

(Скріншот: Твіттер/Пуебло2)

У заяві агентство вказало, що через злочин та викрадення консульства в місті Нуево-Ларедо не змогло запропонувати свої послуги.

З цієї причини вони попросили американських працівників та членів сім'ї, які потребують підтримки, щоб залишити місто, моніторили місцеві новини та оголошення. Вони також рекомендують будь-яку передачу здійснювати протягом дня.

«Організована злочинна діяльність, яка включає розстріли, вбивства, збройні пограбування, викрадення людей, викрадення людей, насильницькі зникнення, вимагання та сексуальні напади, поширена вздовж північного кордону та в місті Вікторія», - повідомили в консульстві.

Жорстокі події, зафіксовані в Тамауліпасі, є результатом захоплення Хуана Херардо Тревіньо Чавеса, Ель-Хуево , одного з провідних командирів Перської затоки Картель, захопленого федеральними силами безпеки в середині березня.

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