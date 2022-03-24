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Четвер 24 Березень 2022
Україна

У затоці Картель вдарили чоловіків, які вказали довгі гармати на американський вертоліт впав

Американська уніформа звернулася до мексиканської влади про допомогу після того, як їм загрожують передбачувані злочинці

Newsroom Infobae

24 Березень 2022

Влада Мексики захопили підданих, які вказували довгі гармати на вертоліт, що перевозив поліцію США в районі долини Ріо-Гранде , який знаходиться на кордоні між двома країнами. Усвідомивши наявність озброєних предметів всередині транспортного засобу, формени-форми звернулися за допомогою до мексиканської влади, які провели операцію з пошуку постраждалих чоловіків.

Співробітникиполіції Департаменту громадської безпеки в окрузі Старр, штат Техас,повідомили, що «Вони зв'язалися з урядом Мексики за допомогою. Вони розташували схованку з більш підозрюваними членами картелю», оскільки елементам Міністерства національної оборони в Тамауліпасі вдалося знайти місцезнаходження передбачуваних злочинців.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, елементи мексиканської армії зіткнулися з постраждалими людьми після того, як знайшли своє місцезнаходження, в результаті чого загинуло п'ять членів злочинного осередку, що належить картель Перської затоки. Чотири суб'єкти були заарештовані у володінні автомобілем і чотирма довгими гарматами, які були передані в розпорядження Генерального прокурора Республіки (ФГР).

Минулої середи, 21 березня, губернатор Техасу Грег Ебботт поділився через свій акаунт у Twitter аудіовізуальним матеріалом, захопленим поліцейським вертольотом Техасу, який би здивував суб'єктів кримінальних операцій, тому постраждалі чоловіки націлилися і нібито обстріляли зброю по повітряному транспортному засобу; не постраждали повідомлялося про обмундирування.

Затока Картель
(Скріншот: Твіттер/Пуебло2)

Вказавши свої гармати на поліцію, постраждалі люди розмовляли один з одним і втекли в напрямку міста на мексиканській стороні кордону, куди відправилися співробітники національної громадської безпеки, щоб спробувати знайти предмети, але знайшли лише кілька порожніх будинків.

Згодом елементи армії прибули на місце події і ініціювали механізм безпеки , який призвів до протистояння і подальшого арешту чотирьох суб'єктів, які були відправлені до відповідних органів влади.

Раніше агенти Прикордонного патруля тактичних операцій повідомляли про збройний напад в тому ж районі , де бойовики націлювалися на вертоліт. Чоловіки в уніформі реагували так само з боку США до Мексики, але з обох сторін не повідомлялося про травми.

Зіткнувшись із хвилею насильства та зникнення в Тамауліпасі, Державний департамент США (Dos) видав своїм громадянам попередження про подорож, щоб запобігти їх виїзду до цього прикордонного пункту призначення ; крім того, він дозволив виїзд свого персоналу позаштатного консульства.

Затока Картель
(Скріншот: Твіттер/Пуебло2)

У заяві агентство вказало, що через злочин та викрадення консульства в місті Нуево-Ларедо не змогло запропонувати свої послуги.

З цієї причини вони попросили американських працівників та членів сім'ї, які потребують підтримки, щоб залишити місто, моніторили місцеві новини та оголошення. Вони також рекомендують будь-яку передачу здійснювати протягом дня.

«Організована злочинна діяльність, яка включає розстріли, вбивства, збройні пограбування, викрадення людей, викрадення людей, насильницькі зникнення, вимагання та сексуальні напади, поширена вздовж північного кордону та в місті Вікторія», - повідомили в консульстві.

Жорстокі події, зафіксовані в Тамауліпасі, є результатом захоплення Хуана Херардо Тревіньо Чавеса, Ель-Хуево , одного з провідних командирів Перської затоки Картель, захопленого федеральними силами безпеки в середині березня.

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