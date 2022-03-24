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Четвер 24 Березень 2022
Україна

Німеччина заплатить 300 євро та нижчі ціни на паливо через підвищення енергії

Newsroom Infobae

24 Березень 2022

Берлін, 24 березня Німеччина дасть кожному платнику податків одноразову виплату в розмірі 300 євро і тимчасово знизить ціну палива в рамках серії заходів щодо компенсації різкого зростання цін на енергоносії внаслідок війни в Україні. Про це повідомили в четвер лідери трьох партій керівної коаліції після довгих нічних переговорів, в яких було домовлено знизити ціни на бензин і дизельне паливо на 30 і 15 центів відповідно протягом наступних трьох місяців. Останнє буде сформульовано через тимчасове зниження податку на паливо.