Німеччина заплатить 300 євро та нижчі ціни на паливо через підвищення енергії

Берлін, 24 березня Німеччина дасть кожному платнику податків одноразову виплату в розмірі 300 євро і тимчасово знизить ціну палива в рамках серії заходів щодо компенсації різкого зростання цін на енергоносії внаслідок війни в Україні. Про це повідомили в четвер лідери трьох партій керівної коаліції після довгих нічних переговорів, в яких було домовлено знизити ціни на бензин і дизельне паливо на 30 і 15 центів відповідно протягом наступних трьох місяців. Останнє буде сформульовано через тимчасове зниження податку на паливо.