Перша зупинка до кваліфікації

Мадрид, 24 мар Національна збірна Іспанії U21 зіткнеться цієї п'ятниці проти Литви в Талавері-де-ла-Рейна (Толедо) о 20:00 за центральноєвропейським часом (-1 GMT), першою з «фіналу», яка засвідчує свою кваліфікацію для швидкого треку чемпіонату Європи в категорії, в якій буде зіграно Грузія та Румунія влітку 2023 року і які переможуть, якщо вони виграють свої наступні два зобов'язання. Після вигнання Росії з міжнародних змагань УЄФА через вторгнення в Україну Іспанія побачила свого найбільшого суперника і єдина команда, яка зуміла її перемогти, зникла саме в останньому матчі. Обидва були з 15 балів у групі С, і тепер це Словаччина, конкурент наступного вівторка, головний переслідувач з 9. Тренер Луїс де ла Фуенте заявив на прес-конференції, що «хотів би грати проти Росії», оскільки це означатиме, що війни не буде. Але це не так, і в спорті це одна менш проблема для Іспанії. Зараз на другому місці попереду шість очок - тільки перше місце в кожній групі дає прямий квиток на чемпіонат Європи - але УЄФА поки не визначився, що робити з очками, досягнутими в матчах проти Росії. На ралі, за даними EFE, вони очікують, що Іспанія матиме три, яких вони досягли у своїй перемозі ще у вересні в Естремадурі, тому рахунки продовжать вигравати наступні два матчі, щоб засвідчити проходження турніру Грузії та Румунії. З цією метою Луїс де ла Фуенте підтримує блок, який очолює його Group C, і розраховує лише, незважаючи на 133 дні після останнього дзвінка, з чотирма новими обличчями: Мігель Анхель Морро (Фуенлабрада), Рауль Торренте (Гранада), Алекс Баена (Жирона) та Родріго Рікельме (Мірандес). З них Торренте міг заповнити прогалину, залишену Уго Гілламоном (Валенсія), яку викликав Луїс Енріке для абсолютного, але проблеми зі шлунком зважували його на передостанньому тренуванні, а Віктор Чуст (Кадіс) виграє ціле, щоб супроводжувати Алехандро Франсеса (Сарагоса) в центрі лагу. Зі свого боку, Родріго Рікельме має варіанти дебютувати з Іспанією U21 безпосередньо з одинадцяти, якщо Луїс де ла Фуенте вибрав 4-2-3-1 і потребує тієї фігури плеймейкера, в якій сам футболіст визнав, в інтерв'ю EFE, щоб відчувати себе «більш невимушено». Очікувана зміна прийде в ворота, як Julen Agirrezabala (Атлетичний клуб) виходить через травму. Арнау Тенас (Барселона) повернувся до дзвінка, який розпочався на початку цього покоління після травми стопи і має на меті почати. Навпаки Іспанії матиме Литва, яка займає останню позицію в групі С лише з трьома очками, здобула проти Мальти (2:1) і яка поступається більше двох голів за гру (15 у шести матчах), тому вона повинна бути суперником, що сприяє поверненню довіри після останньої поразки, у листопаді, в Росії. Крім того, люди Луїса де ла Фуенте знайдуть чудову атмосферу на муніципальному стадіоні Прадо де Талавера де ла Рейна, оскільки квитки 4000 розпродані за 24 години. - Ймовірні склади: Іспанія: Арнау Тенас; Віктор Гомес, француз, Чуст, Міранда; Туррієнтес, Переможець; Серхіо Гомес, Родріго Рікельме, Брайан Гіл; та Абель Руїс. Литва: Балютавічус; Забіта, Зебраускас, Тутискінас, Янсонас; Калинавскас, Узела, Раманаускас; Довидаїт, Климавич і Міласій. Суддя: Joni Hytiá (Фінляндія) Стадіон: Муніципальний дель Прадо Час: 20:00 годин за центральноєвропейським часом (-1 GMT). НАЧАЛЬНИК 1011880 omb/og