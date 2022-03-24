Епігменіо Ібарра прокоментував Сандра Куевас: «Чи можуть вибачитися ті, хто говорить про політичні переслідування?»

Телевізійний продюсер, близький до Четвертої трансформації, Епігменіо Ібарра, іронізований правовою ситуацією, що стоїть перед мером з ліцензією Cuauhtémoc, Сандра Куевас Ньєвас , після того, як вона визнала провину у звинуваченнях проти неї.

Через свій офіційний акаунт у Twitter засновник Argos Comunicación поставив під сумнів позицію глави столичної мерії, а також деякі члени опозиційного сектору, які назвали її «політичним переслідувачем» , коли Генеральна прокуратура Мехіко (FGJCDMX) оголосила що їй пред'являли звинувачення та розслідування за звинуваченням у крадіжці, перевищенні повноважень та дискримінації.

Однак цього четверга, 24 березня, було оголошено, що Куевас Ньєвес визнав винним і прийняв репараційна угода з жертвами, і тому доведеться запропонувати, серед іншого, публічне вибачення поліцейським, які його засудили.

У той же час журналіст поставив під сумнів, яке ставлення візьмуть персонажі, які проявили свою підтримку Куеваса Ньєвеса, і вказали, що вона невинна: «А ті, хто сказав, що її «політично переслідували,» чи будуть вони також вибачитися? ».

Телевізійний продюсер іронізував поточний правовий статус мера (Фото: Twitter/ @epigmenioibarra)

І, як уже згадувалося, FGJCDMX повідомив, що в четвер вранці чиновник, відокремлений від своєї посади, визнав факти, які були звинувачені в ній, після скарги на неї, тому, крім вибачень, їй доведеться заплатити 60 000 песо двом поліцейським командирам (30 000 песо кожен) наступного понеділка, 28 березня.

Вам також доведеться пройти психологічне лікування протягом півроку, протягом якого ви отримаєте терапію для управління гнівом та емоціями.

Середінших платежів, які вам доведеться зробити, - це ремонт вартості радіомовлення та мобільного телефону. Крімтого, він повинен утримуватися від наближення до жертв, а також будь-які коментарі в будь-яких ЗМІ чи соціальних мережах щодо цих фактів - за винятком публічних вибачень - повинні бути зарезервовані.

За даними FGJCDMX, мер визнав, що події відбулися «як акредитовані Державним міністерством» (Фото: Cuartoscuro)

Однак слова Епігменіо Ібарра мали відношення до того, що сталося на початку розслідування, оскільки слід нагадати, що Сандра Куевас звинуватила главу уряду Мехіко Клаудію Шейнбаум Пардо, нібито, створюючи рух проти неї.

Після слухань, які вона провела 14 березня, чиновник запевнив, що заходи проти неї є надмірними і відповідають політичному переслідуванню проти неї , розробленому з вершини адміністрації Мехіко.

Через кілька годин Улісес Лара Лопес, прес-секретар FGJ, запевнила, що агентство не здійснює жодних політичних переслідувань, оскільки воно несе відповідальність лише за проведення процедур, встановлених мексиканською конституцією, оскільки «звинувачення не виробляє винних сторін, але це не робить проводити екзонерації».

Клавдія Шейнбаум заперечила звинувачення проти Сандри Куевас (Фото: Гало Каньяс/cuartoscuro.com)

КлавдіяШейнбаум також запевнила, що вона не вплинула на рішення , прийняті різними агентствами столиці країни, якістверджують звинувачення проти мера Куаутемока Сандри Куевас .

«Це питання, коли було перевищення повноважень поліції Мехіко; поліцію побили, їх принижували, було перевищення повноважень, а звідти саме поліція подаєсвою скаргу в Генеральну прокуратуру Мехіко », - сказала Клавдія Шейнбаум.

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