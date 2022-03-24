Парламент Еквадору заперечує і вклав інвестиційний закон президента Ласо

Кіто, 24 березня Національна асамблея (парламент) Еквадору спростувала та відклала інвестиційний законопроект, просувається урядом президента Гільєрмо Лассо, який вважав життєво важливим для економічного відновлення країни. Позитивним голосуванням 87 законодавців, 44 негативів та 3 утримань пленарне засідання Еквадорської асамблеї схвалило клопотання про «заперечення та закриття» законопроекту про залучення інвестицій уряду. Цей рух був представлений законодавець Дарвін Перейра, руху Пачакутік, корінні групи законодавчих органів, і був підтриманий кількома партизанськими лавками, такими як UNES (пов'язані з колишнім президентом Рафаелем Корреєю) та Демократичні ліві (соціал-демократія). Після голосування Assemblyman Сальвадор Кішпе (Pachkutik) закликав переглянути голосування, яке було відмовлено більшістю пленарного засідання, в парламентській процедурі, яка має на меті залишити фірму для первинного голосування та ратифікувати файл юридичного законопроекту. Кішпе, всупереч пропозиції виконавчої влади, запевнив, що позиція більшості Палати є не тільки критерієм членів зборів, але і висловлює «волю еквадорського народу». При цьому він нагадав, що профспілки, організації громадянського суспільства та різні політичні групи попередили про шкоду, яка може бути заподіяна країні, якщо законний законопроект Уряду буде схвалений. Саме напередодні масовий марш профспіністів вулицями Кіто відхилив проект уряду, який вони вважали нав'язуванням Міжнародним валютним фондом (МВФ) у своїй матриці кондиціонування з країною. Крім того, вони попередили, що так званий Закон про інвестиції сприяв нібито приватизації державних підприємств та можливій нестабільності державних послуг, таких як охорона здоров'я та освіта. Уряд, зі свого боку, заперечував такі крайнощі і запевнив, що його проект прагнув, скоріше, залучити капітал для живлення слабкої еквадорської економіки, яка намагається подолати кризу, яка затягнулася з 2016 року і посилилася впливом пандемії covid-19. Крім того, виконавчий виправдав свою пропозицію щодо того, що закон дозволив генерувати зайнятість з очікуваними інвестиціями в такі сектори, як нафта, видобуток, енергетика, телекомунікації та інфраструктура. Сам президент Лассо зіграв важливу роль у публічних дебатах щодо юридичного законопроекту, який він назвав як можливість започаткувати країну на шляху розвитку. За кілька годин до голосування в Асамблеї Лассо навіть засудив, що лідер Демократичних лівих сил, колишній кандидат в президенти Ксав'єр Ервас, попросив економічних благ в обмін на підтримку своєї групи в Законодавчому затвердити законопроект. Соціал-демократична партія не прокоментувала скаргу президента, але паралельно ратифікувала свою позицію проти пропозиції виконавчої влади, вважаючи, що закон сприяв банківській діяльності та не гарантував генерації зайнятості. Кілька аналітиків розглядали цю скаргу як хід правителя, щоб спробувати розділити опозицію в Асамблеї, хоча попереджали, що звинувачення дуже сильне і що воно повинно бути розслідуване системою правосуддя. Голосування в четвер в Асамблеї також дало зрозуміти тендітну підтримку, яку правляча партія має в Законодавчому. НАЧАЛЬНИК fa/cfa