Еквадорський Хосе Айові залишився поза гватемальського зв'язку

Гватемала -Сіті, 24 Мар Еквадорський нападник Хосе Айові був залишений цього четверга від Comunicaciones de Guatemala, клубу, який найняв його минулого січня на турнірі Clausura з місцевого футболу 2022 року, який триває. У короткій заяві правління гватемальського півника пояснило, що Айові більше не повернувся з Еквадору, куди він їздив на початку березня, щоб вирішити деякі особисті справи, тому за взаємною згодою було вирішено розірвати його контракт. Comunicaciones висловили свої добрі побажання, щоб гравець міг вирішити свою особисту ситуацію і щоб він міг продовжувати свою професійну кар'єру. Айові зіграв лише шість матчів для гватемальського клубу, але не забив жодних балів під час турніру Clausura 2022 року, який розпочався у січні минулого року і завершиться в травні. 30-річний дебютував на третій день проти Кобана Імперіал як відвідувача і був активним у матчах проти Муніципального, Ачуапи, Санта-Люсії, Гуастойї та Сололи, щоб накопичити загалом 355 хвилин гри. Comunicaciones, один з найпопулярніших клубів Гватемали разом з муніципальним, сподівався, що еквадорстане життєво важливим твором у нападі його команди разом зі своїм співвітчизником Хуаном Анангоно, який має два бали в цьому чемпіонаті. Ayoví прийшов з Mushuc Runa спортивний клуб у своїй країні, і його рекорд до прибуття в Гватемалу включав титул Еквадорської ліги з Барселоною в 2012 році і ще один скіпетр як чемпіон ліги просування в Мексиці в 2018 році захищаючи кольори Коррекамінос. Зараз Comunicaciones знаходиться на п'ятому місці в турнірній таблиці Clausura 2022 року з 21 очком, хоча з очікуванням матчу проти Xelajú MC. На чолі з уругвайським Вільям Коіто Олівера, гватемальський переможець шукає іноземного нападника, щоб заповнити місце, залишене Айові. Нещодавно Comunicaciones був ліквідований Нью-Йоркським містом Сполучених Штатів із чвертьфіналу Ліги чемпіонів Північної, Центральної Америки та Карибського футболу (Конкакаф).