Дуке каже, що світ живе в часи «невизначеності» через covid-19

Богота, 24 березня Президент Колумбії Іван Дуке заявив у четвер, що світ переживає часи «волатильності» та «невизначеності», підкреслені пандемією коронавірусу, і саме тому необхідні дії для навчання молоді навичок роботи для вирішення викликів, які нав'язують обставини. Це було запевнено, встановивши в Картахені де Індіас Четвертий саміт з навичок Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) (Skills Summit 2022), в якому також взяв участь Генеральний секретар цієї організації Матіас Корман. «Ми переживаємо глобальні обставини, які можна було б визначити як часи волатильності, невизначеності, часів складності та часів неоднозначності, і які посилилися руйнівними обставинами цієї пандемії covid-19», - сказав глава держави. Потім він додав, що ці обставини стають складнішими і «іноді абсурдними, коли відбуваються божевільні акти насильства, такі як ті, що призвели до цих жорстоких, нелюдських і незрозумілих» нападів Росії на Україну. З іншого боку, Дуке підкреслив, що Колумбія є однією з країн-членів ОЕСР, яка найкраще впоралася з коронавірусом, а також однією з тих, хто зумів швидше відновити свою економіку. ОЕСР привітала Колумбію як члена організації у 2020 році після процесу приєднання, який розпочався у 2013 році, і зробив її 37-м членом, третім членом Латинської Америки, щоб бути частиною цього клубу належної практики. Цей саміт зосереджений на зміцненні навичок справедливості та сталого розвитку, надаючи ефективні можливості для вдосконалення та реабілітації для суспільства в цілому. «Я хочу зробити спеціальне запрошення до країн ОЕСР: ми країни повинні розвивати, впроваджувати та направляти, об'єднання двох концепцій: стійкість та технології, які можуть об'єднатися та називати це одним способом, наприклад, сталий розвиток», - сказав Дуке. ТВЕРДИЙ, АЛЕ НЕРІВНОМІРНИЙ ВІДНОВЛЕННЯ Зі свого боку, секретар Корман підкреслив, що економіка країн ОЕСР відновилася «солідно», хоча визнав, що процес є «нерівномірним». Він зазначив, що відновлення «спричинило тиск на глобальний ланцюжок поставок», що посилюється війною за участю Росії та України, яка впливає на міжнародний енергетичний ринок та економічні прогнози. Він також нагадав, що Колумбія привітала майже два мільйони венесуельців, щоб «дати їм новий шанс», а також сказав, що Польща приймає велику кількість людей, які рятуються від України, тому він виступав за те, щоб ці люди проходили навчання, щоб мати можливість інтегруватися в економіку країн. Саміт, який завершиться цієї п'ятниці, має свою тему «Зміцнення навичок справедливості та сталого розвитку». До неї увійшли міністри, посли та експерти з 35 країн Організації та семи глобальних агентств. НАЧАЛЬНИК ком/jga/rrt