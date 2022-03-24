Колумбія лідирує Гран-прі Пара-Афлетики в Дубаї, з 17 медалями

Lima, Monday August 26, 2019 - Buinder Bermudez from Colombia competes in the Men's Para Athletics 400m T12 Final at the Villa Deportiva Nacional - VIDENA at the Parapan American Games Lima 2019. Copyright Hector Vivas / Lima 2019 Mandatory credits: Lima 2019 ** NO SALES ** NO ARCHIVES **

Клуб для людей визначення в Дубаї втретє приймав день змагань «Пара легкої атлетики ». Під час цього третього дня змагань Колумбія виграла одне золото, одну срібну та дві бронзи, загалом чотири медалі. Офіційна таблиця медалей події, яка з накопиченою з другого дня поставила Колумбію на перше місце, закінчилася цієї середи золотом , виграним Ямілом Акостою, Buinder Bermúdez взяв срібло , тоді як Джуліан Акоста та Майерлі Буйтраго носили бронзу в цей день.

Під час розвитку цього дня змагань Колумбія сяяла в стрільбі кулі F40/41, 200mts T35/37 і 400mts плоских T11/12 і 13. Колумбія розпочала цю середу, 23 березня, третій день змагань на Гран-прі «Пара легкої атлетики» в Дубаї. Золотумедаль в цей день завоював Яміль Акоста в 400мтс, який завоював час 50,48 і сьому золоту медаль для країни.

Що стосується срібла, то Buider Bermudez був другим у тесті 400mts T13, досягнувши часу 50,90. Бронза цього разу дісталася Майерлі Буйтраго та Джуліана Акоста. Буйтраго, який поставив третє місце в випробуванні на метання куль після досягнення дистанції 9,38 м, обігнав її прямий суперник, туніський спортсмен, Рауа Тлілі.

Що стосується Acosta, то бігун розмістив третє місце з часом 29,55 під час фіналу 200m flat T35/37. Зараз колумбійська делегація готується до свого четвертого і заключного дня змагань в Дубаї, який відбудеться цього четверга, 24 березня. З результатами, отриманими на сьогоднішній день, країна має 17 медалей, 7 золотих, 6 срібла і 4 бронзи.

У Марінзі, Бразилія, засяяли колумбійські паравелосипедні команди . Збірна, яка брала участь з 10 гонщиками в Pan American Track and Road, між 17 і 20 березня, мала грізний виступ, який 27 разів зробив національну триколорну хвилю на подіумах трекових подій та 17 на дорожніх заходах. Збірна закінчила 44 загальної медалі, поставивши на друге місце, поступаючись лише Бразилії.

АлехандроПереа, Хав'єр Серна, Хайме Кастанеда, Хуан Хосе Бетанкур, Кароліна Муневар, Паула Осса, Юліс Леон, Леонардо Варон, Рубінсон Джарамілло та Хуан Хосе Флоріан були представниками Колумбії на ВелодроміОлімпійського села Марінга та на маршрутах штату Парана , в Бразилії.

Хав'єрСерна та Альберто Кастаньєда відповідали за те, щоб намалювати посмішку в країні. У тандемному треку вони залишили рекорд 4 34 841, щоб піднятися на верхню сходинку подіуму і виграти першу золоту медаль для Колумбії в континентальних змаганнях. З тих пір жовта, синя і червона стежка стала повторюватися на подіумних злітно-посадкових смугах в Бразилії.

КаролінаМуневар, частина команди Колумбії, стратегія, створена з початковими інвестиціями 7 мільярдів песо для паралімпійського сектора, яка прагне проектувати високі досягнення для Парижа 2024 року, була однією з найвидатніших у всьому Панамериканському. Вершник виграв шість золотих металів, в випробуваннях: індивідуальне переслідування; 500 м; подряпина; омніум; індивідуальний час судового розгляду і дорожній контур.

Так само між Паулою Оссою, Алехандро Переа та Хуаном Хосе Бетанкуром, яких також викликали до реєстру паралімпійської команди Колумбії, країна виграла ще 12 металів. дев'ять з них золоті, а решта три були срібними.

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