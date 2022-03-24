Зміна клімату впливає на алергіків: вчені передбачають довші сезони пилку

Attractive young adult woman coughing and sneezing outdoors. Sick people allergy or virus influenca concept.

Недавнєдослідження показало, що США зіткнуться з збільшенням загального пилку на 200% цього століття, якщо світ продовжить виробляти викиди вуглекислого газу з транспортних засобів, електростанцій та інших джерел з високою швидкістю. Сезон пилку, як правило, розпочнеться до 40 днів раніше навесні і триватиме до 19 днів довше, ніж зазвичай.

«Ми вивчаємо , як атмосфера і клімат впливають на дерева і рослини. Хоча більшість досліджень зосереджуються на пилку в цілому, ми зосереджуємось на більш ніж десятці різних видів трав та дерев та на те, як їх пилок по-різному впливатиме на регіони США », - пояснив Інсяо Чжан, фахівець Департаменту кліматичних та космічних наук та інженерії Університету Мічиган і перший автор документа, який щойно був опублікований у науковому журналі Nature .

Дослідники виявили, що, наприклад, такі види, як дуб і кипарис, дадуть на північному сході найбільший приріст своєї присутності в країні, але алергени збільшаться майже скрізь, з наслідками для здоров'я людини та економіки.

Вчені, крім попередження про подію, стурбовані тим, що вони можуть встановити більш точний графік, який дозволить, принаймні, заздалегідь дізнатися, коли прибудуть пилкові хвилі. «Ми працюємо над використанням моделі цього дослідження для розробки більш точних місцевих прогнозів пилку », - сказав дослідник.

Пилок, пилоподібні зерна, що виробляються травами і рослинами, містить чоловічий генетичний матеріал для розмноження рослини. Кількість, яка виробляється, залежить від того, як росте рослина . Підвищенняглобальної температури сприятиме зростанню рослин у багатьох районах, і це, в свою чергу, вплине на виробництво пилку . Але температура - це лише частина рівняння. «Ми виявили, що найбільшим драйвером майбутнього зростання пилку буде збільшення викидів вуглекислого газу», - говорить Yingxiao.

Підвищення глобальної температури сприятиме зростанню рослин у багатьох районах, і це, в свою чергу, вплине на виробництво пилку (EFE/Marcial Guillén/Архів)

Більшвисока температура продовжить вегетаційний період, даючи флорі більше часу для викиду пилку і розмноження. Тим часом вуглекислий газ підживлює фотосинтез, тому рослини можуть рости і виробляти більше пилку. Фахівці встановили, що рівень вуглекислого газу може мати набагато більший вплив на підвищення пилку, ніж температура в майбутньому.

Летючакаденція

Фахівці розглянули 15 різних видів пилку, а не лікували весь пилок так само, як і багато попередніх досліджень. Зазвичай запилення починається з листяних листяних дерев в кінці зими і весни . УСША вільха, береза і дуб є трьома основними листяними деревами, які викликають алергію, хоча є й інші, наприклад, шовковиця. Потім пасовища виходять влітку, а потім амброзія в кінці цього сезону. На південному сході вічнозелені рослини, такі як гірський кедр і ялівець (з сімейства кипарисових) починаються в січні. Насправді в Техасі кедрова лихоманка є еквівалентом сінної лихоманки.

«Ми виявили, що на північному сході сезони пилку для багатьох алергенних дерев будуть все більше перекриватися в міру збільшення температури та викидів вуглекислого газу. Наприклад, перед дубами спочатку виділяли пилок, а потім берези запилюються. Зараз ми бачимо більше перекриттів від їхніх сезонів пилку», - сказали дослідники.

Згідно з прогнозами цього дослідження, вони прогнозують, що в цілому сезон пилку зміниться більше на півночі, ніж на півдні США, через більш високі підвищення температури в північних районах. Південно-східні регіони, включаючи Флориду, Грузію та Південну Кароліну, можуть очікувати великого збільшення пилку трави та бур'янів в майбутньому, прогнозує документ. Тихоокеанський північний захід, ймовірно, побачить пік сезону пилку місяцем раніше через ранній сезон вільхи.

«Ми виявили, що на північному сході сезони пилку для багатьох алергенних дерев будуть все більше перекриватися, коли температура та викиди вуглекислого газу зростають», - сказали дослідники (Фото: Pixabay)

Більшість прогнозів пилку в цей час дають дуже широку оцінку. Частинапроблеми полягає в тому, що для підрахунку пилку не так багато спостережень. Більшість керують клініками алергії, і по всій країні розповсюджується менше 100 цих станцій. «Це дуже трудомісткий процес вимірювання різних типів пилку», - сказав Інсяо. В результаті нинішні прогнози мають багато невизначеностей. Вони, ймовірно, частково базуватимуться на тому, що станція спостерігала в минулому та на прогнозі погоди. Нашамодель, якщо інтегрована в рамки прогнозування, може забезпечити більш цілеспрямовані прогнози пилку по всій країні ».

Вчені цієї статті вважають, що можна оцінити, де дерева базуються на супутникових даних та польових дослідженнях. Вони також знають, як впливає температура, коли виходить пилок, що вони називають фенологією пилку. За допомогою цієї інформації вони можуть використовувати погодні фактори, такі як вітер, відносна вологість та опади, щоб визначити, скільки пилку досягає повітря, а атмосферні моделі можуть показати, як він рухається та дме, щоб створити прогноз у режимі реального часу. Вся ця інформація дозволяє побачити, де пилок може перебувати в просторі і часі, щоб люди з алергією знали, що відбувається в їх районі.

Є ще деякі невідомі щодо довгострокових прогнозів пилку. Наприклад, вчені не до кінця розуміють, чому рослини в деякі роки виробляють більше пилку, ніж в інших. Немає хорошого способу включити це в моделі. Такожне зовсім зрозуміло, як реагуватимуть рослини, якщо рівень вуглекислого газу зросте, а житлові дерева також важко захопити. Існує дуже мало опитувань амброзії, які показують, де ростуть ці рослини в США, але це можна покращити.

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