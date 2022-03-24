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Четвер 24 Березень 2022
Україна

Китай наближається до Талібану: міністр закордонних справ Сі Цзіньпіна відвідав Афганістан

Ісламістська група, тимчасовий уряд якої не досяг довгоочікуваного визнання міжнародного співтовариства, покладалася на азіатську країну, щоб полегшити свою серйозну гуманітарну та економічну кризу, оскільки вона повернула владу

Newsroom Infobae

24 Березень 2022
Foto de archivo del ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, en la cumbre del G20 en Roma Oct 31, 2021. Tiziana Fabi/Pool via REUTERS
Foto de archivo del ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, en la cumbre del G20 en Roma Oct 31, 2021. Tiziana Fabi/Pool via REUTERS

Міністрзакордонних справ Китаю Ван І прибув до Афганістану в четвер, щоб зустрітися з високопосадовими особами Тимчасового уряду Талібанупісля проходження через Пакистан і через день після того, як фундаменталісти підтримали закриття середніх шкіл.

«Міністр закордонних справ Китаю прибув до Кабула, де зустрінеться зі своїм афганським колегою Аміром Ханму Муттакі», - заявив заступник речника Тимчасового уряду ТалібануХафіз Зіа Ахмад, повідомляє інформагентству Efe.

Член Талібану в.о. прем'єр-міністра Ахмадулли Муттакідодав у Twitter, що міністр закордонних справ Китаю та його делегація вирушили до Президентського палацу в Кабулі.

Неоголошений візит міністра закордонних справ Китаю настає через день після його участі в Раді міністрів закордонних справ Організації ісламського співробітництва (ОІК), що відбулася в Пакистані в якості спеціального гостя.

Infobae
Міністр закордонних справ Китаю Ван І під час виступу на 48-му засіданні Ради міністрів закордонних справ Організації ісламського співробітництва (OIC), темою якої була «Побудова партнерських відносин для єдності, справедливості та розвитку», в Ісламабаді, Пакистан, 22 березня 2022 року. Рейтери/Саїна Башир

Ван запевнила, після зустрічі з високопоставленими пакистанськими чиновниками, що обидві країни посилять координацію зусиль з регіональних і міжнародних справ, включаючи Афганістан.

Талібан, тимчасовий уряд якого не досягло довгоочікуваного визнання міжнародної спільноти, покладалися на Китай, щоб полегшити серйозну гуманітарну та економічну кризу в азіатській країні.

Ця ситуація в Афганістані погіршилася, оскільки вони захопили владу в серпні минулого року через блокаду іноземних фондів після падіння попереднього уряду та міжнародної допомоги.

Infobae
Тимчасово виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Талібану Амір Хан Муттакі виступив з заявою для преси за межами готелю Soria Moria в Осло, Норвегія, 24 січня 2022 року. NTB/Тер'є Педерсен через REUTERS

Ван і Муттакі зустрілися в жовтні минулого року в Досі, де обидві країни домовилися про зміцнення відносин, а також оголошення про економічну підтримку.

Китайі Афганістан протягом багатьох років ділилися взаємними інтересами в питаннях, пов'язаних з державними послугами та гірничодобувним сектором.

За останні два десятиліття китайські компанії підписали кілька контрактів на створення економічних і девелоперських проектів в Афганістані, і майже жоден не був доопрацьований через нестабільність країни і відсутність співпраці між двома країнами.

(З інформацією від EFE)

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