Китай наближається до Талібану: міністр закордонних справ Сі Цзіньпіна відвідав Афганістан

Міністрзакордонних справ Китаю Ван І прибув до Афганістану в четвер, щоб зустрітися з високопосадовими особами Тимчасового уряду Талібанупісля проходження через Пакистан і через день після того, як фундаменталісти підтримали закриття середніх шкіл.
«Міністр закордонних справ Китаю прибув до Кабула, де зустрінеться зі своїм афганським колегою Аміром Ханму Муттакі», - заявив заступник речника Тимчасового уряду ТалібануХафіз Зіа Ахмад, повідомляє інформагентству Efe.
Член Талібану в.о. прем'єр-міністра Ахмадулли Муттакідодав у Twitter, що міністр закордонних справ Китаю та його делегація вирушили до Президентського палацу в Кабулі.
Неоголошений візит міністра закордонних справ Китаю настає через день після його участі в Раді міністрів закордонних справ Організації ісламського співробітництва (ОІК), що відбулася в Пакистані в якості спеціального гостя.
Ван запевнила, після зустрічі з високопоставленими пакистанськими чиновниками, що обидві країни посилять координацію зусиль з регіональних і міжнародних справ, включаючи Афганістан.
Талібан, тимчасовий уряд якого не досягло довгоочікуваного визнання міжнародної спільноти, покладалися на Китай, щоб полегшити серйозну гуманітарну та економічну кризу в азіатській країні.
Ця ситуація в Афганістані погіршилася, оскільки вони захопили владу в серпні минулого року через блокаду іноземних фондів після падіння попереднього уряду та міжнародної допомоги.
Ван і Муттакі зустрілися в жовтні минулого року в Досі, де обидві країни домовилися про зміцнення відносин, а також оголошення про економічну підтримку.
Китайі Афганістан протягом багатьох років ділилися взаємними інтересами в питаннях, пов'язаних з державними послугами та гірничодобувним сектором.
За останні два десятиліття китайські компанії підписали кілька контрактів на створення економічних і девелоперських проектів в Афганістані, і майже жоден не був доопрацьований через нестабільність країни і відсутність співпраці між двома країнами.
(З інформацією від EFE)
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