Китай наближається до Талібану: міністр закордонних справ Сі Цзіньпіна відвідав Афганістан

Foto de archivo del ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, en la cumbre del G20 en Roma Oct 31, 2021. Tiziana Fabi/Pool via REUTERS

Міністрзакордонних справ Китаю Ван І прибув до Афганістану в четвер, щоб зустрітися з високопосадовими особами Тимчасового уряду Талібанупісля проходження через Пакистан і через день після того, як фундаменталісти підтримали закриття середніх шкіл.

«Міністр закордонних справ Китаю прибув до Кабула, де зустрінеться зі своїм афганським колегою Аміром Ханму Муттакі», - заявив заступник речника Тимчасового уряду ТалібануХафіз Зіа Ахмад, повідомляє інформагентству Efe.

Член Талібану в.о. прем'єр-міністра Ахмадулли Муттакідодав у Twitter, що міністр закордонних справ Китаю та його делегація вирушили до Президентського палацу в Кабулі.

Неоголошений візит міністра закордонних справ Китаю настає через день після його участі в Раді міністрів закордонних справ Організації ісламського співробітництва (ОІК), що відбулася в Пакистані в якості спеціального гостя.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І під час виступу на 48-му засіданні Ради міністрів закордонних справ Організації ісламського співробітництва (OIC), темою якої була «Побудова партнерських відносин для єдності, справедливості та розвитку», в Ісламабаді, Пакистан, 22 березня 2022 року. Рейтери/Саїна Башир

Ван запевнила, після зустрічі з високопоставленими пакистанськими чиновниками, що обидві країни посилять координацію зусиль з регіональних і міжнародних справ, включаючи Афганістан.

Талібан, тимчасовий уряд якого не досягло довгоочікуваного визнання міжнародної спільноти, покладалися на Китай, щоб полегшити серйозну гуманітарну та економічну кризу в азіатській країні.

Ця ситуація в Афганістані погіршилася, оскільки вони захопили владу в серпні минулого року через блокаду іноземних фондів після падіння попереднього уряду та міжнародної допомоги.

Тимчасово виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Талібану Амір Хан Муттакі виступив з заявою для преси за межами готелю Soria Moria в Осло, Норвегія, 24 січня 2022 року. NTB/Тер'є Педерсен через REUTERS

Ван і Муттакі зустрілися в жовтні минулого року в Досі, де обидві країни домовилися про зміцнення відносин, а також оголошення про економічну підтримку.

Китайі Афганістан протягом багатьох років ділилися взаємними інтересами в питаннях, пов'язаних з державними послугами та гірничодобувним сектором.

За останні два десятиліття китайські компанії підписали кілька контрактів на створення економічних і девелоперських проектів в Афганістані, і майже жоден не був доопрацьований через нестабільність країни і відсутність співпраці між двома країнами.

(З інформацією від EFE)

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: