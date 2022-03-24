Китай виявляє 2010 нові локальні випадки covid-19

Пекін (Китай), 24 мар Національна комісія з охорони здоров'я Китаю оголосила сьогодні виявлення 2,054 нових позитивних результатів коронавірусу SARS-CoV-2 цієї середи, 2010 року для місцевого зараження та решти, імпортованих. Місцями з найвищим рівнем зараження були Цзілінь (північний схід, 1810), Фуцзянь (південний схід, 69), Тяньцзінь (північний схід, 29) та Шаньдун (схід, 16). Органи охорони здоров'я також сьогодні повідомили про виявлення 2 829 безсимптомних випадків, 2722 для місцевого зараження, хоча Пекін не вважає їх підтвердженими випадками, якщо вони не проявлять симптомів. Він підкреслив кількість безсимптомних пацієнтів, виявлених у Шанхаї (схід, 979), місті, яке стикається з частковими блокуваннями для боротьби з повторним спалахом. Загальна кількість таких інфекцій, що знаходяться під спостереженням, становить 24 062, з яких 1498 надходять з інших територій. Китай, який проводить жорстку політику «нульової толерантності» щодо нового коронавірусу, переживає хвилю спалахів, пов'язаних з варіантом омікрон, що спричиняє рекордну кількість інфекцій, які не спостерігалися з початку пандемії в першій половині 2020 року. Національна комісія з охорони здоров'я також детально описала, що до минулої півночі місцевого (16.00 GMT у середу) після успішного подолання ковіда було виписано 904 пацієнтів. Загальна кількість активних інфікованих осіб в материковому Китаї становить 26 253, п'ятдесят з яких серйозні. За рахунками установи, з початку пандемії в країні заразилося 139 285 людей, серед яких 108 394 зуміли вилікуватися і 4 638 померли. На сьогоднішній день за допомогою медичного спостереження було відстежено понад 2,1 мільйона тісних контактів з інфікованими особами, з яких 367 261 залишаються під наглядом. НАЧАЛЬНИК я/msp