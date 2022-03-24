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Четвер 24 Березень 2022
Україна

Байден сказав Сі, що допомога Росії ставить під загрозу її відносини із Заходом

Newsroom Infobae

24 Березень 2022

Брюссель, 24 березня президент США Джо Байден виявив у четвер, що тиждень тому він попередив свого китайського колегу Сі Цзіньпіна, що він буде «значно загрожувати» його економічним відносинам із Заходом, особливо з США та Європейським Союзом (ЄС), якщо він допоможе Росії в Україні. На прес-конференції штаб-квартири НАТО в Брюсселі Байден заявив, що 18 березня він провів «дуже пряму розмову» з Сі, щоб «дати йому зрозуміти», якими будуть наслідки допомоги Росії у війні, яка почалася в Україні 24 лютого. Президент США запевнив, що «ніяких загроз не було», але показав своєму колезі кількість американських компаній, які покинули Росію через їх втручання в Україну. Байден заявив, що нагадав Сі, як важко Китай намагається налагодити міцні економічні відносини з ЄС та США, сказавши йому, що він поставить ці цілі в «значну небезпеку», якщо б вона допомагатиме Росії в Україні. Американські компанії, які виїхали з Росії, включають мережу швидкого харчування McDonald's і платформи фінансових транзакцій, такі як Visa, Mastercard і American Express, яка ще більш економічно виділила Росію. США та ЄС також ввели економічні санкції проти Росії, яку ніколи не бачили її втручання в Україну. НАЧАЛЬНИК LLB-BPM/SSA/оголошення