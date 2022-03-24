Байден сказав Сі, що допомога Росії ставить під загрозу її відносини із Заходом

Брюссель, 24 березня президент США Джо Байден виявив у четвер, що тиждень тому він попередив свого китайського колегу Сі Цзіньпіна, що він буде «значно загрожувати» його економічним відносинам із Заходом, особливо з США та Європейським Союзом (ЄС), якщо він допоможе Росії в Україні. На прес-конференції штаб-квартири НАТО в Брюсселі Байден заявив, що 18 березня він провів «дуже пряму розмову» з Сі, щоб «дати йому зрозуміти», якими будуть наслідки допомоги Росії у війні, яка почалася в Україні 24 лютого. Президент США запевнив, що «ніяких загроз не було», але показав своєму колезі кількість американських компаній, які покинули Росію через їх втручання в Україну. Байден заявив, що нагадав Сі, як важко Китай намагається налагодити міцні економічні відносини з ЄС та США, сказавши йому, що він поставить ці цілі в «значну небезпеку», якщо б вона допомагатиме Росії в Україні. Американські компанії, які виїхали з Росії, включають мережу швидкого харчування McDonald's і платформи фінансових транзакцій, такі як Visa, Mastercard і American Express, яка ще більш економічно виділила Росію. США та ЄС також ввели економічні санкції проти Росії, яку ніколи не бачили її втручання в Україну. НАЧАЛЬНИК LLB-BPM/SSA/оголошення