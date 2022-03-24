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Четвер 24 Березень 2022
Україна

Барса, одна перемога далеко від засвідчує перше місце

Newsroom Infobae

24 Березень 2022

Барселона, 24 березня Барса, яка потребує перемоги за три дні Євроліги, щоб математично забезпечити перше місце незалежно від того, що роблять її переслідувачі, спробує засвідчити лідерство цієї п'ятниці (21.00) у Палау Блауграна проти турецького Фенербахче. Каталонська команда була великими переможцями минулого дня у верхній частині столу, як вони виграли у вівторок на німецькій трасі Alba Berlin (79-95), в той час як Реал Мадрид і італійська AX Armani Exchange Мілан поступилися турецькому Anadolu Efes (93-90) і ізраїльському Маккабі Тель-Авів (75-58) відповідно. Таке поєднання результатів закріпило верхню позицію команди на чолі з литовськими Сарнасами Ясікевічусом (20-5) випередивши «Реал Мадрид» (18-7), грецький Олімпіакос (17-8) і AX Armani Exchange Milan (16-9) з трьома турами залишилися до кінця регулярного сезону. Тому Барса готовий повторити перше місце, яке вона вже записала попереднього року (24-10) у прем'єрі Ясікевічуса на лавці Палау Блауграни. Литовському тренеру пощастило, і не тільки за виступ своїх хлопців, які оговталися від спаду, пережитого після перемоги на Копа дель Рей (з двома поразками в трьох матчах) і ланцюгом п'яти перемог між усіма змаганнями. Виграшна смуга, побудована на оборонній інтенсивності, спільному зусиллям та смертельний успіх пострілу: 83-63 проти Кусура Бетіса, 77-96 проти Bitci Baskonia, 82-70 проти Червоної зірки, 98-80 проти Гран-Канарія та 79-95 у Берліні. Ясікевічус досяг 150 матчів на посаді тренера Барси у вівторок, подорож, в якій він здобув 118 перемог лише за 32 поразки (51-18 в Євролізі), а також виграв три титули менш ніж за дві кампанії біля керма команди Barça. «Так, мета полягає в тому, щоб закінчити спочатку, але потроху. Ми повинні подумати про те, як це зробити (обертання) проти «Фенербахче», команди, яка стоїть на кону на все життя і збирається приїхати до Палау, щоб перемогти», - попередив тренер Балтії у вівторок після перемоги в Берліні. Фенербахче (9-14) прибуває до Барселони на чотири виїзній програшній смузі, але хоча далеко від Стамбула вони виграли лише 3 з 14 європейських матчів, Ясікевічус насторожено ставляться до суперника, який все ще мріє досягти восьмого місця для Монако (12-13). Турецька команда відновила в середу в поразці проти Bitci Baskonia (77-62) однієї зі своїх зірок, чеського центру Яна Весела, який, незважаючи на три місяці відтраку через травму, набрав 15 очок і захопив 9 підборів за 22 хвилини. Навпаки, французький очковий охоронець Nando De Colo, інший реквізит Fenerbahce (11,9 балів та 14,1 середній рейтинг кредитів), не зіграв після перерви через травму м'язів у близнюка, і його присутність цієї п'ятниці невизначена. Барса, зі свого боку, має жертви варти Кори Хіггінса, давніх поранених, та стрижнів П'єра Оріоли, відсутніх з кінця грудня через перевантаження правого крижово-клубового суглоба, та Сертак Санлі, який пропустив третій матч, а потім біль у попереку у вівторок. Крім того, команда Barça набрала 59 з 105 трьох покажчиків, які вони кинули в останніх п'яти матчах (56% успіху) і у вівторок досягла 61% мети (14 з 23) у перемозі проти Альби Берліна.