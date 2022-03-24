Абрамович допоміг організувати російсько-український діалог, - Кремль

Москва, 24 березня мільярдер Роман Абрамович брав участь в організації поточних переговорів між Росією і Україною щодо досягнення режиму припинення вогню, заявив сьогодні речник Кремля Дмитро Пєсков. «Так, він брав участь у початковій фазі» організації переговорів, заявив прес-секретар російського президентства на своїй щоденній телефонній прес-конференції, на якій наголосив, що переговори зараз відбуваються лише між двома делегаціями. Американська газета The Wall Street Journal повідомила, що на початку цього місяця чиновники Департаменту казначейства склали низку санкцій проти російського олігарха після військового наступу, розпочатого Кремлем 24 лютого проти України. Однак Рада національної безпеки Білого дому призупинила їх на прохання президента України Володимира Зеленського, який рекомендував своєму колегу США Джо Байдену чекати з обмеженнями проти Абрамовича, який міг би служити посередником з Росією в наданні допомоги у переговорному процесі, повідомляє газети. Поки що обидві сторони зустрічалися особисто тричі — 28 лютого, 3 березня та 7 березня — на білоруській території, тоді як 10-го числа міністри закордонних справ Росії та України Сергій Лавров та Дмитро Кулеба зустрічалися в Анталії відповідно. Відтоді майже щодня відбуваються переговори у форматі відеоконференції на рівні як делегацій, так і робочих груп. Хоча Абрамович не входить до списку російських олігархів, санкціонованих у США, він був санкціонований урядом Сполученого Королівства та Європейського Союзу (ЄС) за його «тісні стосунки протягом десятиліть» з президентом Росії Володимиром Путіним. Слідом за цими санкціями, які заморозили активи Абрамовича і заважають йому вступити до Великобританії і ЄС, російський мільярдер оголосив про продаж футбольного клубу «Челсі». НАЧАЛЬНИК мос/фп