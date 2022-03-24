А «ніколи більше» в небі Риму в пам'ять про зниклого

Ендрю Куеста Рим, 24 березня Анджело Мараска, 52-річний аргентинець, який прожив у Римі протягом десяти років, із захопленням згадує тисячі зниклих без вісті, які залишили План Кондор А, репресивну систему, побудовану кількома латиноамериканськими диктатурами в 70-х та 80-х роках, з яких він сам став жертвою, коли був дуже молодим. Шрами, залишені цим страшним досвідом, змусили його розпочати ініціативу, за допомогою якої слід пам'ятати всіх жертв: освітлення Римського маяка, щоб висвітлити столичне небо «світлом, яке ніколи більше не говорить про зниклі та порушення прав людини», - пояснює він Ефе. Маяк, який був побудований на Римській горі Джаніколо з 1911 року, коли він був подарований групою італійців, які проживають в Аргентині в італійській столиці, буде освітлений сьогодні другий рік під час Дня пам'яті за правду і справедливість, день в данину жертвам останніх і найлютіших Військова диктатура в цій країні (1976- 1983). «Для мене бачити це світло, яке говорить «ніколи більше», - це моральний вирок для всіх тих людей, які зробили так сильно неправильно», - каже Мараска, яка гірко згадує епізод насильства, який він пережив, коли йому було 12 років, і йому загрожує збройна військова група, яка імітувала його стрілянину, щоб налякати його, а також як ще один травматичний досвід 17 років. «Ми з друзями були на площі поруч зі школою, а поліцейський патруль прийшов і викрали нас: вони відвезли нас до поліцейського відділення на околиці Буенос-Айреса, а там нас роздягли і катували. Ми провели майже 12 годин у одиночному ув'язненні, і це було в повній демократії, в 1985 році», - говорить він. Поки Мараска пережила репресії від першої особи, італієць Енріко Каламай спостерігав цю ситуацію з консульства своєї країни в Буенос-Айресі, куди він прибув у 1972 році. «В Аргентині я був у консульстві, і моя робота полягала в підготовці паспортів та паперів для репатріації італійців, які перебували в країні, якщо це необхідно», - пояснює так званий «Шиндлер Буенос-Айреса» Ефе, прізвисько, яке він заробив за те, що допомогло понад 300 переслідуваних аргентинським військовим режимом залишити країна. У 1976 році, коли військова хунта влаштувала державний переворот в Аргентині - якому зараз 46 років - і почалися репресії, Каламі завдяки своїй роботі в консульстві змогла надати італійські паспорти тим, кому потрібно було уникнути лап Плану Кондора, розробленого аргентинськими військовими з диктаторські режими його сусідів, таких як Чилі, Бразилія, Парагвай, Уругвай і Болівія. Дипломат досі пам'ятає жертв тихих репресій в країні в ті роки: «Молода жінка прийшла до консульства з матір'ю, щоб подати скаргу, бо її хлопця викрали, а через кілька днів її також викрали». Що найбільше здивувало його в цій історії, це те, що, хоча дівчина не мала політичної активності, вони катували її: «Якби ти був молодим, ти був підозрілим, і вони могли змусити вас зникнути. Це була реальність Аргентини». «Вона прийшла до його консульства, щоб засудити, навіть якщо їй загрожували, якщо вона це зробила, і я надіслав всю її документацію до Риму, але відповіді не було», - згадує він гірко. І він дуже критично ставиться до іммобілізму Заходу в умовах жорстоких репресій плану Кондора по всій Південній конусі: «Вони мовчали, бо мали економічні інтереси, вони віддавали пріоритет інтересам, а не прав людини», - говорить він. Він все ще розчарований судовим процесом в Італії, щоб спробувати більше сотні солдатів за зникнення сотень італійсько-латиноамериканців під час плану Кондора, який закінчився цього року через більш ніж два десятиліття: «Одна справа судити військових злочинців або зґвалтувати будь-яку людину, і це інше засуджуйте на захист своїх громадян». Каламі та Мараска беруть участь сьогодні разом у разі освітлення Римського маяка, щоб згадати зниклих і матерів і бабусь Пласа-де-Майо, а також всіх жертв воєн. Саме тому світло Маяка стане ще більш важливим цього року, коли Україна розорена страшною війною, щоб відправити повідомлення «ніколи більше, сильніше, ніж будь-коли, про те, що війна припиняється і немає більше порушень закону», — розповіли обидва Ефе. НАЧАЛЬНИК ACD/MR/IG (фото) (відео)